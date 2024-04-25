生活用品網店突結業　海關拘兩前董事涉違商品說明條例 (12:49)

海關早前留意到一間網上生活用品代購公司，突然宣布結束營業，導致曾訂購貨品的顧客，無法取得貨品及退款，蒙受損失。海關對事件高度關注，立即採取跟進行動，以商品說明條例，及循不當地接受付款方向調查，並於昨日拘捕有關公司兩名分別33及38歲的前董事，被捕兩名男子現正獲保釋候查。

海關於過去兩周不斷收到舉報個案，截至今日（25日）共收到451宗，涉及不同類型的生活用品雜貨，包裝服裝、美容化妝品、健康食品及口罩等，共涉及40萬元，當中最大交易金額涉及2萬元。

海關商品說明調查科高級調查主任黃典俊表示，該網店運作已數年，海關會繼續從刑事方向調查結業原因，不排除有進一步拘捕行動。

海關呼籲市民早前曾在該網店購買產品，如至今仍未收到貨品，亦未作出舉報，盡快聯絡海關提供資料，包括購買單據，海關舉報熱線2545 6182，電郵地址crimereport@customs.gov.hk。

根據條例，任何商戶接受付款時候，意圖不供應有關產品，或意圖供應與產品有重大分別的產品，或無合理的理由相信能夠在指定或合理時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰50萬元及監禁5年。