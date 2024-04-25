明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

生活用品網店突結業　海關拘兩前董事涉違商品說明條例 (12:49)

海關昨日（24日）拘捕一間網上生活用品代購店的兩名前董事，涉嫌於銷售貨物時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。

海關早前留意到一間網上生活用品代購公司，突然宣布結束營業，導致曾訂購貨品的顧客，無法取得貨品及退款，蒙受損失。海關對事件高度關注，立即採取跟進行動，以商品說明條例，及循不當地接受付款方向調查，並於昨日拘捕有關公司兩名分別33及38歲的前董事，被捕兩名男子現正獲保釋候查。

海關於過去兩周不斷收到舉報個案，截至今日（25日）共收到451宗，涉及不同類型的生活用品雜貨，包裝服裝、美容化妝品、健康食品及口罩等，共涉及40萬元，當中最大交易金額涉及2萬元。

海關商品說明調查科高級調查主任黃典俊表示，該網店運作已數年，海關會繼續從刑事方向調查結業原因，不排除有進一步拘捕行動。

海關呼籲市民早前曾在該網店購買產品，如至今仍未收到貨品，亦未作出舉報，盡快聯絡海關提供資料，包括購買單據，海關舉報熱線2545 6182，電郵地址crimereport@customs.gov.hk。

根據條例，任何商戶接受付款時候，意圖不供應有關產品，或意圖供應與產品有重大分別的產品，或無合理的理由相信能夠在指定或合理時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰50萬元及監禁5年。

相關字詞﹕海關 編輯推介

上 / 下一篇新聞