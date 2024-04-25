司機遭溜前校巴輾斃　遺下一對子女 (12:45)

47歲死者蔡嘉輝與前妻離婚多年，一對年約10多歲子女跟爸爸居住，前妻昨聞噩耗後內地返港照顧兒女。她稱蔡任職司機多年，是家中經濟支柱，雖然因工作未能多帶子女外出遊玩，但與子女感情良好，就讀中學的子女現情緒低落，暫時需請假休息，學校班主任來電關心。她表示仍未了解事件，未接獲警方聯絡，反問記者「你地知道啲咩，可唔可以話俾我聽」、「我都想知」，哽咽說「始終兩個細路都好細嘛，好似發緊夢咁」。

蔡事發時正接送葵涌奧基英文幼稚園的學生，該校校長Ms. Park向本報表示，蔡自一月起入職，直接受聘於校方，事件詳情不便透露，但形容他是好司機，學生亦喜歡他，校方對事故感難過，會盡力為死者家屬提供協助。

昨下午4時許，一輛16座校巴在斧山道宏景花園一停車場出入口斜路處突然溜前，撞向行人路鐵欄始停下，司機被輾過。救援人員到場，司機受傷清醒送往伊利沙伯醫院。警方經調查相信，47歲校巴司機蔡嘉輝打開車門欲拍八達通卡離開時跌出車外，被溜前校巴輾過腰部，盆骨骨折及腹部腫脹需施手術，延至晚上9時許不治。當時有一名35歲女教師在車內。東九龍總區交通部特別調查隊跟進。