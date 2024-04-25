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審計報告︳牙科街症籌額減半　社協冀公私營牙醫合作助改善　議員促派籌電子化 (11:25)

新一份審計報告指，11間提供牙科街症服務的衛生署診所中，有4間診所有人約等候至少7小時取籌，並指2022/23年度牙科街症服務籌額較2018/19年度大減五成，由四萬多個減至兩萬多個。

社區組織協會幹事連瑋翹在香港電台節目《千禧年代》表示，衛生署由早上登記改為凌晨登記，可避免有人露宿輪候，不過市民仍需長時間排隊輪候，以及變相要前往診所兩次。他認為，無論派籌方法如何，核心問題在於籌額不足，「個餅得咁細嘅話，點樣分呢」，亦知道政府牙醫空缺率高，希望明年公私營牙醫可合作。他指，對於不少有經濟困難的街坊，尤其非長者街坊未能受惠於長者醫療券或關愛基金，除輪候街症外，近乎沒有其他方法處理緊急牙科問題。至於以電話或網上登記取籌，他稱，始終屬緊急牙科服務，電話登記或會有打不通的情况，以及擔憂會引起輪候時間過長問題。

立法會醫衞界議員林哲玄亦在同一節目表示，本港長期牙醫人手不足，並稱自己所接觸的部份私營牙醫近月生意慘淡，認為他們絕對有空間做公共服務，故建議政府積極考慮做好公私營牙醫合作，讓市民有更多選擇，比起通過立法引入非本地牙醫需時更短。他又指，採用電子化輪籌，如利用市民慣常使用的「醫健通」和「HA Go」應用程式，可提供更多選擇予市民，亦可以一目了然得知最快的預約時段和有否其他診所尚有即日籌額。

相關字詞﹕編輯推介 林哲玄 社區組織協會 審計報告

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