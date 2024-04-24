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支聯會國安案年內不開審　6月處理換法官申請 (19:02)

已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，今（24日）於高院舉行第二次案件管理聆訊。法官稱本案不會在今年內開審，排期至6月24日處理換官申請。庭上透露，鄒幸彤擬申請傳召海外證人視像作供，控方的書面回應觸及《基本法》23條立法。翻查資料，23條立法包括修訂《刑事訴訟程序條例》，涉及國家安全的案件不得以電視直播聯繫作供。

案件由國安法指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。鄒幸彤早前以黎官審理支聯會拒交資料案上訴、閱讀基於公眾利益豁免權（PII）而隱去的材料為由，要求更換法官，並申請辯方海外證人以視像方式作供。今午甫開庭時，鄒表示已收到控方的書面回應，李官遂排期至6月24日審理法官避席申請。代表李卓人和何俊仁的辯方大律師沈士文表示，當日終審法院處理兩人的案件，屆時兩人不會出庭。

李官表示，要待避席申請有結果，才處理海外證人視像作供的問題。鄒幸彤一度陳辭，李官打斷指「控方寫23條立法的問題，鄒小姐你繼唔繼續要海外證人，你自行決定」。李官認為，法庭暫無法敲定審訊日程，「宜家畀唔到大家，亦無辦法」，稍後會舉行第3次案件管理聆訊。

李官關注，正還押的鄒幸彤是否獲准用電腦處理審訊文件。控方指懲教署將安排鄒用電腦，暫時不太方便，將繼續跟進。沈士文表示，被告因本案一直還押，希望盡快開審。李官稱「好着緊案件需要盡快處理」，但要待處理法官避席申請，才能討論審訊日程，無論如何本案「今年之內都唔會聽得到」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 支聯會 港區國安法

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