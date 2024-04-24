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放射治療師否認於連登煽惑他人襲警　控方稱可從上文下理及社會狀况判斷 (18:22)

29歲放射治療師涉於2019年12月，在網上煽惑他人襲警，案件今（24日）在區域法院開審。控方開案陳辭指稱，案發時被告在「連登討論區」以「廢JOHN三世」帳戶發布「打狗」、「殺狗」等留言，並根據帖文上文下理、留言用字含義、發布時社會上動盪事件等，認為被告持有煽惑他人的犯罪意圖下，干犯本案的控罪。

被告楊尚樺（被捕時29歲）報稱放射師，他否認一項煽惑他人有意圖傷人而導致有人身體受嚴重傷害罪。

控方開案陳辭指出，2019年12月2日，連登帳戶「你要戰便作戰」在討論區發有了一篇主題為「【策略】再唔改變，好快會有第二次POLY!!」，內容提到「精銳勇武要遠離大隊，應對鄧小強包抄戰術」，建議在警方防線外圍等待衝突發生，直至包圍網完成，再從外圍幫助被包圍的手足打開缺口。

三日後（即12月5日）的凌晨3時半許，被告使用「廢JOHN三世」帳戶在該帖文下留言，內容為「反包成功係諗住點？1）搶裝、2）打狗、3）殺狗、4）齋圍，冇共識冇得搞」，其後有兩則留言。2022年3月4日警員於網上截取該貼文及相關留言，並於同月21日拘捕被告及檢取其手提電話。

被告在警誡錄影會面下稱確認「廢JOHN三世」是他在連登的唯一帳戶，但不能肯定涉案留言是否由他發出，並解釋「打狗」和「殺狗」分別指襲擊及殺死警員；被告認為該留言可令示威者反思其目的是想洩憤、攻擊他人或是進行其他行動。

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