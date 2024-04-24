城巴輸入廿名內地車長料駕88R及61R　職工會憂浪費資源倡優先本地聘請 (18:14)

城巴職工會理事長林乃華向本報透露，昨日獲城巴通知有20名外勞分階段來港，將會駕駛61R及88R等非專營路線，最快下月初有5名抵港，「但是他們全部還沒考牌的，來到還要學車、考牌，可能要到5月底（開工）」。惟他質疑城巴做法不太尊重工會，「站在工會的立場，我們不是反對公司做任何事情，但是你應該要尊重我們工會，應該預早跟我們談。」

他亦擔憂香港與內地駕駛方法有別，是否能一次通過駕駛考試，而輸入外勞涉及開支亦較聘請本地人更多，除了要支付薪酬，亦要提供宿舍，「宿舍裡面要有水電煤、設備等東西，那是不是將那筆錢轉為以一個薪金去請人比較容易呢？」

問及人手空缺，他指因應城巴開設新路線，加上近年不少車長到了退休年齡，據了解現時人手空缺約為200至300。

城巴回覆本報指，旗下的非專營巴士業務透過政府「運輸業輸入勞工計劃（客車行業）」，在保障本地勞工優先就業的前提下，試行適度輸入非專營巴士車長。在經過嚴謹遴選程序後，獲批准20名中的首5名來自內地的車長會陸續抵港並準備接受本地駕駛考試。

城巴續指，本港公共運輸業界一直面對車長短缺等招聘挑戰，公司將持續積極全方位招聘車長，透過建立多元共融工作環境及優厚的僱員福利，吸納各方人才加入，又相信為非專營巴士服務輸入人手，有助於釋放更多本地車長勞動力於專營巴士業務，以持續為顧客提供穩定、高效及優質巴士服務。