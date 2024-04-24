警方及海關橫瀾島截內地漁船　檢730萬枝私煙拘6男 (17:59)

小艇分區第一小隊指揮官高級督察林泰金表示，4月23日發現一艘可疑漁船由內地駛入本港，並駛向東龍洲方向，水警在晚上7時多截查漁船，惟漁船留意到警方小艇後，隨即改變航向，調頭欲返回內地水域，警方馬上發出國際停船信號、並以擴音器指示停船。漁船當時沒有停船跡象，海上有陣風及起伏不定湧浪，加上晚間視野較差，但警方成功在橫瀾島以北強行登船，在船上發現6名內地船員及船長，以涉嫌非法入境及輸入未列艙單貨物拘捕6人。據悉漁船最初在海面慢駛，引起懷疑，其體積大，水警快艇速度快，雙方追截約0.5海浬，水警在離本港水界3海浬位置登船，當時人員要爬上船，有一定風險。

香港海關港口及海域科海域調查組督察張宇軒表示，今次檢獲的730萬枝私煙市值約3000萬，應貨稅值2400萬，涉及不同品牌，部分在本港並不常見，估計部分私煙或轉運至外地。他稱，海關及水警在今年首3個月檢獲620萬枝懷疑私煙，市值2600萬。

警方水警小艇分區總督察劉家業表示，自本港加煙草稅後，有不法份子嘗試用水路偷運未完稅香煙來港，試圖逃避關稅，當中亦涉及快艇以外的不同種類船隻，呼籲市民及海上作業人士如發現可疑船隻，應立即通知警方。

海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民可致電海關熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。