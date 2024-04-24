黎智英案｜陳梓華：被捕後Mark Simon稱會安排後路　籲續國際游說 (16:41)

陳梓華供稱，2020年6月國安法生效後，美國線、英國線與日本線均繼續，包括繼續聘用顧問公司以接觸美國官員、在日本成立JPAC組織，向日本政府推動「馬格尼茨基法案」（Magnitsky Act）與為港人政治犯提供「救生艇」政策，以及由攬炒團隊繼續輔助英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）營運IPAC。

陳續指，同年10月10日他涉嫌協助罪犯而被捕，獲釋候查後數天，陳致電聯絡Mark Simon，對方「叫我唔使擔心」，並稱他與黎會為陳安排法律支援及後路，又會幫陳打探他案件的消息。Mark Simon叫陳要有心理準備，稱陳會因國安法而再被捕，但又叫陳毋須擔心，應繼續國際游說以推動制裁。

翌月兩人再次通話，Mark Simon提及他早前安排寫手報道時任民主黨候選人拜登的兒子在中國經商，該篇新聞不但被揭發造假，事件更可能得罪民主黨，以及引來FBI調查有否觸犯干預美國總統大選。Mark Simon與黎商討後，為免影響壹傳媒利益而決定辭職，不過他仍繼續為黎打點海外的生意，故告訴陳「唔使擔心佢」及仍可透過他聯絡黎。陳沒有特別回應對方。