林百欣三房女兒林明珠稱父影響變性情　不再保護三房 (16:09)

林明珠今以英語作供，接受原告方提問。她表示從小和父親關係非常好，父親週末會打麻將，或者陪伴三太飲茶。她提及，父親除了喜歡吃魚柳包，亦愛吃蘇眉魚。

林明珠坦言三房子女沒有參與父親的生意，父親八十年代曾邀請她加入公司，她無甚興趣。她解釋，父親從不堅持三房子女進入公司，以免三房和二房爭執。原告方問，如二房和三房發生衝突，父親應否將二房成員開除。林明珠回應指，二房成員較年長，三房成員較年輕，行事公平的父親不會這樣做。

庭上透露，三太顧瑞英2002年2月向林百欣發出「分居信」（separation letter），三太投訴多次收到一名女子來電。林明珠庭上供稱，母親當時非常憤怒，該女子不斷和母親對質，母親唯有委託律師發信。她稱曾勸母親不要提分居，「父親有另一個女人，這不是第一次」，但父親沒有當面回應，表現怪異。

及至2002年5月，林百欣召開記者會批評三房母女，並入稟向三房追討欠款，翌年1月林明珠入稟控告父親誹謗。林明珠供稱，父親從台灣回港後性情大變，作為傳統男人，父親一向不想家庭糾紛曝光，「如果沒有受別人影響，他不會當面向記者說謊」。被問到影響父親的人是否林建康，林明珠反問「除了他，誰會這樣做？」