明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

審計報告｜海關未為認可經濟營運商抽查　公司改變業務遲匯報最長19個月 (15:56)

審計署就海關便利商貿和推廣經濟發展的工作審查，對於海關轄下的「香港認可經濟營運商計劃」，審計署抽查10宗續期個案，發現海關沒有抽查相關個案，以確保其符合資格，有營運商未有適時申報業務改變，只在申請續期時向海關匯報，改變日與續期日相差最高達19個月。

海關2012年4月推出香港認可經濟營運商計劃，符合標準的本地公司可申請成為香港認可經濟營運商，並在香港及其他簽訂互認安排的經濟體，享有貨物清關便利。審計署指，截至去年12月31日，香港已與14個經濟體簽訂互認安排，並與4個經濟體簽訂行動計劃，署方認為海關需繼續致力擴展香港互認安排網絡的覆蓋範圍。

據海關指引，為確保認可經濟營運商持續符合認證準則，客戶經理須抽查，前往認可經濟營運商的場所視察其日常作業和保安監控情况，但審計署抽查海關在2021至2023年間處理的其中10宗續期個案，發現全都未有經過抽查。

認可經濟營運商的業務如有任何機會影響其資格的改變，應適時向海關匯報。但審計署發現，7宗匯報營運情況有變的個案中，4宗個案沒有適時向海關匯報所有改變，部分改變只在申請續期時向海關匯報，而改變的生效日期與續期申請日期之間平均相隔8個月，時間差距範圍為3至19個月；認可經濟營運商資料的數據庫亦未有更新或不準確，該7間營運商提供的最新名稱和地址，與海關數據庫備存的資料不一致。

為保障與其他海關的認可經濟營運商的資料交換，香港海關2021年12月推出數據交換電子平台，開發成本為730萬元，但截至去年12月，海關只與內地海關就認可經濟營運商資料進行自動化交換。海關回應指，除內地外，在其他現有的互認安排夥伴中，截至今年2月只有1個互認安排夥伴備有必要的資訊科技平台。

相關字詞﹕編輯推介 審計報告

上 / 下一篇新聞