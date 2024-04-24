審計報告｜海關未為認可經濟營運商抽查　公司改變業務遲匯報最長19個月 (15:56)

海關2012年4月推出香港認可經濟營運商計劃，符合標準的本地公司可申請成為香港認可經濟營運商，並在香港及其他簽訂互認安排的經濟體，享有貨物清關便利。審計署指，截至去年12月31日，香港已與14個經濟體簽訂互認安排，並與4個經濟體簽訂行動計劃，署方認為海關需繼續致力擴展香港互認安排網絡的覆蓋範圍。

據海關指引，為確保認可經濟營運商持續符合認證準則，客戶經理須抽查，前往認可經濟營運商的場所視察其日常作業和保安監控情况，但審計署抽查海關在2021至2023年間處理的其中10宗續期個案，發現全都未有經過抽查。

認可經濟營運商的業務如有任何機會影響其資格的改變，應適時向海關匯報。但審計署發現，7宗匯報營運情況有變的個案中，4宗個案沒有適時向海關匯報所有改變，部分改變只在申請續期時向海關匯報，而改變的生效日期與續期申請日期之間平均相隔8個月，時間差距範圍為3至19個月；認可經濟營運商資料的數據庫亦未有更新或不準確，該7間營運商提供的最新名稱和地址，與海關數據庫備存的資料不一致。

為保障與其他海關的認可經濟營運商的資料交換，香港海關2021年12月推出數據交換電子平台，開發成本為730萬元，但截至去年12月，海關只與內地海關就認可經濟營運商資料進行自動化交換。海關回應指，除內地外，在其他現有的互認安排夥伴中，截至今年2月只有1個互認安排夥伴備有必要的資訊科技平台。