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黎智英案｜陳梓華：黎智英認為被捕助吸關注　稱「重光團隊」推動制裁有「Plan B」 (14:46)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今（24日）第65天審訊，陳梓華供稱，2020年8月10日黎智英被捕，當時陳認為失去黎智英「係一個好沉重嘅打擊」，陳欲勸李宇軒離港，不久後他從新聞報道得悉李宇軒也於同日被捕。及後Mark Simon向陳透露，黎認為自己被捕「係一件好事」，因可引起關注及令《蘋果》銷量上升，更指雖然李被捕，但「重光」（SWHK）仍有「Plan B」去推動制裁。

陳供稱，2020年7月「攬炒巴」劉祖廸向他說，由於李宇軒曾籌辦多次眾籌，手上掌握很多「重光」成員的資料，故李一旦被捕會危及「重光」。陳與「重光」成員Shirley Ho多次勸說李離港，但李始終不願離港。及至翌月10日黎智英被捕，陳向李傳送兩段信息，稱「兄弟，請遺下我」（Brother leave me alone）、「我們不能承受在國際線上再失去一人」、「有政商界人士正與黎割席」。

陳庭上解釋，當時Mark Simon向他表示很多原本支持黎的人與黎割蓆，處於艱難時刻。陳沒有追問，他感到「樹倒猢猻散」，並將消息通知李，因為「我唔想佢（李）有事」。庭上沒有展示信息的下文，陳指他傳信息後從新聞得悉李已被捕。陳又指，黎的美國政治人脈能夠協助「重光」推動制裁，失去黎則意味無法得知美國政府內部消息、失去黎的政治人脈，以及曾經統一的國際游說目標可能面臨分歧，故帶來沉重打擊。

至8月中旬，Mark Simon與陳在電話聯絡。Mark Simon透露「佢同黎智英傾過」，他們都認為「黎智英被捕係一件好事，因為會令更多人關注，令《蘋果》銷量會上升」。兩人又談到李宇軒被捕可能影響「重光」運作，但Mark Simon稱「唔駛擔心」、「佢哋有Plan B」，即是推舉劉祖廸赴美國不同大學巡迴演講。陳表示，因為「當時大學生都係對呢方面有興趣」以及演講可以令美國人更容易接受反華政策。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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