審計報告︳牙科街症籌號減半　市民早一日輪籌　審計署促改善安排 (14:43)

衛生署自2022年起推行初步登記安排，於11間政府牙科診所提供牙科街症服務，並在街症服務當日凌晨12時開始登記病人資料。審計署發現，2018至19至2022至23年度11間政府牙科診所的派籌數目由40322個減至20337個，派籌比率則由92.3%增至99.2%。審計署亦在2023年12月及今年2月到訪其中5間設有牙科街症服務的政府牙科診所，包括堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、九龍城牙科診所、荃灣牙科診所、元朗政府合署牙科診所及仁愛牙科診所，發現有4間診所約下午5時已有人排隊輪候翌日牙科街症服務的籌號。

審計署建議，衛生署應在政府牙科診所或透過新的服務模式把服務量至少增至疫情前水平，即每年4萬個服務名額，亦應檢視牙科街症服務的派籌安排，以期便利有需要的市民取籌，並編製有關牙科街症服務所提供的緊急服務類別等。

衛生署回應審計署指，由於新冠疫情爆發，七成半牙科醫生被調配執行多種防疫抗疫職務，相關的牙科服務需要縮減，再加上在設有牙科街症服務的政府牙科診所工作的牙科醫生空缺率增加，2023至24年度的籌額僅能約為2018–19年度的一半，籌額因此自2020年1月起減少，而為應對人手嚴重不足問題，已於2021年起，全年進行牙科醫生的招聘，以及以退休後服務合約和非公務員合約聘請牙科醫生等。衛生署亦同意審計署的建議，表示工作小組提議以新的服務模式提供加強緊急牙科服務，把緊急牙科服務給市民的服務量恢復至疫情前水平。

審計報告亦指，衛生署的長者牙科外展服務計劃透過簽訂津貼及服務協議，委聘非政府機構參與計劃，非政府機構應在每個服務年度內接觸和聯絡所有獲分派的安老院舍或長者日間護理中心。不過，審計署發現2017至19年度的整體參與率為88%，至2023至24年度的整體參與率則為68%，當中3個非政府機構轄下安老院舍式長者日間護理中心的參與率連續三年或以上低於50%。

衛生署表示，推廣工作因疫情暫停，而跟進不參與的安老院舍或長者日間護理中心，並非衛生署人員的標準做法。審計署認為，衛生署需要加緊確定安老院舍或長者日間護理中心不參與長者牙科外展服務計劃的原因，並需要加強推廣工作，可考慮與社署合作，亦需要在評估時考慮非政府機構的服務表現。

另外，自長者牙科服務資助項目推出後，政府一直委託一間機構為推行項目，審計署發現，的審查發現該機構沒有向醫衛局提交2018年8月至2023年11月期間的每月管理報告，建議醫務衛生局需要繼續採取措施監察，並可在其管理服務協議中加入維護國家安全的條款，以及就任何改動措施適時發出補充函件。