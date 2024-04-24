審計報告︳復康巴士固定路線服務乘客減　輪候名單人數增　營運商未符採購指引 (13:17)

審計報告指出，兩間提供復康巴士服務的營運商有不符《採購指引》的情况，審計署審查2020/21至2022/23年度6項採購工作，其中4項與營運商A有關，2項與營運商B有關，發現A在1項採購工作中，開標委員會有1名委員的職級低於管理職級，未符合委員須為管理職級人員的規定，另亦無文件證據顯示4項採購工作的投標評審報告均獲得運輸署核准。至於營運商B，則在2項採購工作中，開標委員會均只有2名委員，未符合須有3名委員的規定。

審計署建議，運輸署長應為復康巴士服務安排車輛採購時，要求營運商於採購建議中提供額外相關資料供運輸署評估。運輸署長回應指，會向營運商發出行動清單，以確保相關《採購指引》得以遵從。另運輸署表示，已密切監察兩間營運商採購車輛的進展，標書評估已在定期會議中詳盡討論，亦視乎需要在會上給予督導。

報告指出，根據諒解備忘錄或運輸署的《內部指引》，營運商A及B須設立復康巴士管理委員會及用戶諮詢小組，前者須每季最少開會一次；營運商A及B的諮詢小組須分別每4個月和每6個月開會一次。審計署審查2021至去年的相關記錄，發現期間營運商B的管委會及諮詢小組均只開過一次會議。運輸署解釋，B在投入服務初期與康復服務界別的聯繫有限，故於2019年中至2022年中，B在招募殘疾人士組織及個別用戶的代表加入管委會和諮詢小組需時更長，亦遇到不少困難，B及後在去年5月和11月設立諮詢小組和管委會。

報告亦指出，營運商B於2019年6月1日起提供12條醫院路線穿梭服務，部分載客量偏低，2019年至去年平均每次車程的乘客人次，由2019年的3.06下降至2022年的1.22，去年則回升至1.77。另去年12條醫院路線的總行程車次為32,593，其中香港兒童醫院線、博愛醫院線和屯門醫院線的平均每次車程的乘客人次少於1，而且3條路線80%或以上的車程無乘客。營運商B解釋，2020至2022年平均每次車程的乘客人次下降，是受到新冠疫情及政府維持社交距離措施影響。

審計署稱，留意到營運商B於去年的諮詢小組會議上，承諾進行服務重組以改善相關復康巴士穿梭服務一事。審計署認為，運輸署需要求營運商B加快完成對載客量偏低的醫院路線進行的服務表現檢討，並制訂合宜的改善措施。