審計報告︳資優教育學苑少遵評審學生指引　部分課程完成率偏低　缺維護國安措施 (13:01)

資優教育學苑與教育局合作，提供資優教育服務，由資優教育基金提供撥款支持營運；學苑採用學員制，學生可循5個途徑成為學員。審計署發現，18/19至22/23學年間，接獲大部分學員申請均來自學校提名，但在347所學校在5學年期間無提名過學生，而只有約半數獲提名學生完成網上甄選課程；學生完成網上甄選後會進入生檔案評審階段，惟5個學年期間16725名完成課程的學生中，有約7%、即1101人無進入下一階段。

審計署審查22/23學年學苑對3315名學生的檔案評審紀錄，發現學苑並不經常遵從就學生檔案評審所發出的指引，607宗在評審時得分處於錄取邊緣的個案，當中28宗由校長提名的個案最終獲取錄，其餘579宗由學校或家長提名的個案，則無文件顯示曾作重新檢視；73宗得分太得低的個案，最終全數獲錄取；有15宗個案即使被質素管理組建議拒絕，但最終仍獲高級管理層取錄，無文件顯示相關理據。審計署認為，學苑要審慎處理修訂評估的事宜，確保甄選標準一致。學苑解釋，考慮到該段時期尚有學員餘額，以及取錄更多學員的好處，故視乎合適情况、無損甄選標準的情况下，修訂對邊緣個案的評估。

截至1月無制訂維護國安措施 學苑：已更新指引及行政程序

報告又分析學苑在2020/21至2022/23學年期間舉辦的課程的完成率，發現1246項已舉辦的面授課程當中，有2%、即26項的完成率低於50%；108項已舉辦的網上課程當中，57%、即62 項的完成率低於50%。審計署認為，學苑需要監察課程的完成率，並採取措施提高完成率和確保完成率達標。

行政工作方面，教育局向資助學校發出的《學校行政手冊》中載有與維護國家安全相關的條款，審計署表示，雖然教育局發出的指引並不涵蓋學苑，但學苑維護國安的責任同樣重要，惟截至今年1月，學苑無制訂或推行維護國安的具體措施，例如無在委聘服務供應商的採購政策、招標文件和合約加入條款。學苑回應，已於今年3月更新指引、規則、行政及採購程序。

另外，審計署檢視學苑在2019/20至2022/23學年期間，對36名新聘僱員進行性罪行紀錄查核的紀錄，發現當中有8人的性罪行紀錄查核結果日期，遠早於入職日期204天至360天，有8人在平均到任51天後才取得查核結果；而20項在21/22學年完成的課程中，學苑均沒有向服務供應商查證其是否已符合有關性罪行紀錄查核的規定，認為學苑需要採取措施，確保新聘僱員在到任前已進行性罪行紀錄查核。學苑指，會密切留意相關做法，確保符合有關規定。