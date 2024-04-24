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交通燈不再設保護網　6天橋拆臨時圍網　政府：考慮成本及社會狀况 (12:33)

2019年反修例示威後，政府於部分交通燈裝上鐵網，亦於多條行人天橋加裝鑼絲網，以防有人於天橋上擲物。運輸及物流局長林世雄指，已停止安裝兼移走交通燈控制器及行人燈燈頭的保護網，另有6條天橋的臨時圍網亦已拆走。

林世雄書面回覆立法會議員陳振英的質詢時指，經與警務處協調及審慎考慮及平衡安裝、保養費用及社會狀况等因素後，運輸署已停止安裝並移除早前加裝的保護設施。至於60條加返臨時圍網的行車或行人天橋當中，同樣經與警務處協調及考慮各因素後，路政署已為其中6條天橋拆卸臨時圍網，並會持續檢視有關措施的必要性。而在反修例示威受破壞的行人路路面、欄杆、安全島標柱、交通燈標誌、巴士站、港鐵車站設施、升降機、燈柱、垃圾桶及回收箱等，政府指均已悉數復修或替換。

林世雄又指，政府除檢視該等設施的物料，亦會從設計方面入手進一步加固有關設施，例如重鋪行人路路面時，按需要如地下設施的多寡、外觀、人流、公眾安全及保安等考慮，更改個別地點的行人路路面物料，以混凝土代替路磚，或在重鋪的路磚接縫內加入填縫物料；修復路旁欄杆時亦改良設計，加固欄杆接駁。

至於受塗污的天橋、隧道，政府指除了移除塗鴉，路政署亦配合該等設施的維修保養周期，適時翻新及美化工程，包括加入不同圖案或色彩的塑膠壁紙，以便再被塗污時較易清潔；當局亦要求製造新回收桶的物料須具防火、防腐蝕、防紫外光等特性。

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