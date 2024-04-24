審計報告︳郵政過去10年7年虧損促增收入　郵件寄內地描述為「國際服務」被指錯誤 (12:16)

香港郵政目前針對互聯網商戶和網購人士提供「電子商貿服務」，包括具簽收及追蹤郵件功能的「本地郵政速遞」、「易寄取」等服務；另亦設非本地電子商貿服務，包括服務對象主要為發貨量大的網上交易平台等「專線」服務。審計報告指出，本地電子商貿服務收入在18/19至22/23年度期間增長9%，由3080萬增至3370萬元，相關郵件量亦增長50%。不過，5年期間本地電子商貿服務每年均錄得「負盈利」，其中20/21至22/23期間實際收入較預期收入分別少69%、64%和71%。審計署建議，香港郵政需要繼續致力提高本地電子商貿服務的收入和郵件量，並研究有效措施改善相關服務的盈利能力，又稱要改善「易寄取」服務，應考慮在適當情况下推出貨到付款和收件人支付郵費服務。

香港郵政回應審計署查詢時指，郵政履行普郵服務的責任，須維持全港的郵政基礎設施，令本地郵遞業務的營運一直處於虧損，而由於香港郵政的組織和成本結構彈性較私人機構低，故難以訂定價格於最合適水平，對在商業市場競爭中帶來挑戰，香港郵政會繼續在資訊科技和自動化方面作出投資，並展開流程重整的工作和推出節省成本的措施。

審計署：要確保正確地描述郵政服務 郵政：以往依循萬國郵政聯盟慣例

另外，審計署於今年2月，曾實地視察及審查香港郵政的記錄，發現寄件往中國各地區的跨境郵政服務，均被錯誤描述為「國際服務」，包括在郵政網站「投寄資訊」、流動應用程式「主要郵遞服務」中，把寄往中國的郵政服務列為「國際服務」部分之下；香港郵政網站上載過往2009/10至22/23財政年度的14份年報中，「郵件量」部分將中國各地區的郵件歸類為「國際郵件」。審計署認為，郵政需確保正確地描述郵政服務，並迅速採取適當行動修訂描述。

香港郵政於今年2月及3月回應審計署的查詢時表示，有關普郵服務運作涉及的郵政服務描述，一向依循萬國郵政聯盟的慣例，因應審計署意見，已將網站、流動應用程式及各郵政局張貼的告示及海報內相關的描述，由「國際」或「國際服務」改為「其他目的地」，亦會採取適當跟進行動，修改年報和刊物內相關描述。

郵票方面，審計報告指出，香港郵政在篩選郵票主題時，無採用有系統的方法評估各個郵票主題建議的相對優點，亦無證據顯示有考慮過往發行類似主題時的收入，而與設計師簽訂的服務協議時，當中沒有關於維護國家安全的特定條款。審計署建議，為增加收入並更好地迎合集郵人士和公眾的興趣，香港郵政需要考慮制定有系統的方法評審郵票主題的建議，在與設計師簽訂協議時亦應加入維護國安的特定條款。