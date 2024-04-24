醫生易服闖中學認遊蕩　官信已獲教訓　判感化一年 (12:11)

法庭早前為被告廖許延（36歲，報稱醫生）索取背景及社會服務令報告。辯方求情指，被告報告內容正面，建議判處一年感化令，被告願意遵從，重犯機會低。考慮被告認罪，望給予被告機會。溫官指本案控罪嚴重，即時監禁是其中一個判刑選項，但同意報告正面，被告事後以正面行動改善自身問題，遂接納報告建議判感化令。

案情指2023年11月20日，佛教大雄中學一名女教師於午膳期間，發現一名女學生打扮的人打算走上2樓。該校規定學生於午膳時，除了到圖書館以外，不能到2樓或以上樓層，女教師問該人打算去哪裏，對方低聲回答要返回課室，當女教師追問是哪個課室時，對方突然逃跑衝出學校。

事後女教師憶起該人的聲線低沉及身形似是男人，於是將事件通報校長。校方思疑有人易服闖入校園，遂報警處理。警方接報後翻查附近閉路電視，發現該人在案發時駕車前往長沙灣蘇屋邨的停車場，下車時身穿校裙、戴假髮及口罩，跑往學校。警方鎖定疑犯身分，當晚拘捕被告。