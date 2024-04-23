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黎智英案｜陳梓華指黎曾料國安法「雷聲大雨點小」　創《蘋果》英文版為向外國「枱底人」供資訊 (19:07)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案下午續審，陳梓華憶述2020年6月他在壹傳媒大樓與黎智英會面，黎提及正營運《蘋果》英文版，可快速提供一手資訊給外國「枱底人」，從而作出更有利黎政治理念的判斷，即撰寫報告給他們政府的官員，思考是否作出制裁或其他措施。陳期間表達對國安法的憂慮，但黎覺得法例「雷聲大雨點小」，他會以身作則，陳亦應「繼續做」。

陳梓華供稱在2020年5月或6月，李宇軒就是否應該以個人名義抑或「重光團隊」的名義加入對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的事向他尋求意見，該組織由英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford)發起。Mark Simon得知後向陳表示十分支持李加入，但建議以「重光」名義參加。控方展示6月11日陳發送給黎的信息，陳稱「現時正發生很多事，我樂意了解最新情况」。

陳提到，當時整個運動的氣氛漸漸平息，「有啲人唔知道應唔應該繼續」，16日他與黎智英在壹傳媒大樓會面，由職員帶他循後門進入，黎在一間大房的圓枱前，稱選址原因是欲避開所有鏡頭，亦擔心被指與年輕抗爭者有聯繫，或令陳的身分曝光。黎稱正營運《蘋果》英文版，而英文版需要大量資金。

二人期間有談及國安法，陳指覺得應該要「褪」，不應倡議制裁，「簡單啲就係唔好犯法」，但黎覺得「唔會有事嘅」，著陳告知他人在文宣和「國際線」方面繼續做。至7月12日，陳發信息給黎稱「感謝你在初選做的所有事，這在香港歷史上是非凡的」。控方問為何要這樣說，陳指「因為我諗我係少數人知道當初初選一直以嚟構思嘅係黎智英」。黎動用大量人脈和媒體資源協助初選，又指他「背後做咗好多功夫」，陳不清楚黎具體做了什麼，但他分別和黎及Mark Simon的會面都不約而同提及會用傳媒支持素人參選，令初選更有認受性。

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