救世軍研究指逾七成半受訪青少年受精神健康困擾　料因疫下少聯誼及學業負擔加重 (17:31)

救世軍去年9月至今年1月，以網上問卷形式訪問204名12歲至29歲的中學生、大專生及在職青年，並就調查結果進行焦點小組訪談。調查以國際認可的「一般健康問卷」（General Health Questionnaire, GHQ-12）量度青少年精神困擾程度，分數越高代表受困擾程度越嚴重，滿分為36分。結果顯示，76.5%受訪者的GHQ分數達15分或以上，反映有精神困擾；整體平均分更高達18.27，較以往三年調查結果高。

調查亦發現，年齡愈大的受訪者，其精神狀況亦愈差，其中24至29歲受訪者的分數最高，達22.35分；其次為22至23歲受訪者，達18.77分；18至19歲受訪者平均分為16.83分，而12至15歲受訪者則有17.92分。調查同時發現，近四成受訪者察覺自己有「精神緊張」（38.7%）、「睡眠變差」（37.2%）的情况。

救世軍社會服務部研究主任鄺嘉仕表示，疫情令青年人減少與朋友的接觸，導致疏離感增加，情緒亦無法得到宣泄，而即使疫情完結亦並非可即時「復常」，整體社交能力和對認識新朋友的積極度都有所下降；而疫後追趕學業進度亦增加青少年壓力。