沙田源禾路渠務兩死意外　死者父質疑無做妥保護措施 (16:48)

另外，現場有工人身穿寫有「偉迅渠務」字樣的上衣，本報致電偉迅查詢，職員確認負責涉事工程，但稱公司正調查中，未知情況，暫時未能回應。

李父表示，兒子昨一如以往在8時至9時多外出上班，近傍晚12時許獲兒子友人告知「出事」，馬上趕赴威爾斯親王醫院了解，警員最初仍說正在搶救，但李已對情況心中有數，「我話你始終要講畀我聽」，對方才坦言「你仔仔已經走咗」，暫沒交代事件詳情。他稱，去年才發生西九管道致命意外，今次兒子及另一名死者均經驗不足，批評現場應有負責人，要事先以儀器檢查沙井情況，如要下井應有其他人尾隨監察，又引述有同事稱工友沒有戴上呼吸器具。

李父稱，李凱威過往從事三行工程，包括泥水、燒焊等，曾稱需要在不配戴安全帶下爬出棚架工作，「我話唔好，寧願搵過份」。李父稱，最初不知李凱威改為從事渠務工程，後來才從朋友口中得知，亦以為僅清理路面坑渠，「如果我知佢落井，一定唔俾佢做」。他稱，兒子在該公司工作一年多，過往不時「返唔足工」。

李家一家四口同住，李凱威屬長子，另有弟弟。年近70歲的李父稱，兒子未婚，平日多留在家中，少外出消遣，中五畢業後開始工作，形容他工作勤力，過往在職業訓練學校就讀、任職學徒時，即使生病亦堅持上班，每月亦會盡量交家用應付生活開支。據了解，僱主已與李家聯絡，稱將發放約50萬恩恤金。