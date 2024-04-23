明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

財仔董事涉賄破產警買情報罪脫　官指行為可疑惟難證關係 (17:25)

一名放債人公司董事兼股東涉向時任男警提供1.28萬元，以換取對方回答警方執法行動及其他案件調查進度。被告否認一項向公職人員提供利益罪，今（23日）在沙田裁判法院被判罪名不成立。裁判官指出，被告並非每次都會答應涉案警員的借錢要求，直至涉案警員提及女兒交不起學費等話題，故即使被告行為可疑，但無法肯定兩人的私人借貸與披露警方資料有關。

被告彭閏謙（38歲）被控於2021年6月至10月間，向警員蘇靖峰提供利益，即提供總額港幣1.28萬元的貸款。蘇靖峰為同案被告，他早前已認罪及出庭頂證彭閏謙。蘇現在還押至本周五接受判刑。

據控方案情指，蘇於2019年因賭錢和信用卡透支欠債50至60萬元，同年他透過推銷電話認識被告。針對披露警方的行動與調查，控方指其中一次發生有關被告友人將個人財物遺留在的士，信用卡被盜用，個案由旺角警區處理，被告要求蘇「幫我睇個case點呀」；另一次事件被告問蘇警方是否會突擊檢查派對房間。蘇分別要求被告支付1000元和500元。

暫委裁判官李俊熙裁決時指，從蘇的證供分析，蘇同意被告可視作他朋友、被告曾拒絕或拖延其借錢要求，直至蘇提及女兒交不起學費等話題妻兒，被告才向他借錢、被告借錢的金額往往少於蘇請求的金額，以及被告於該段時間沒有再追問警方執法或調查的問題等，故此無法排除兩人借貸是解決財困的可能，以及無法肯定借貸與披露警方資料一事有關，因而裁定被告罪名不成立。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞