財仔董事涉賄破產警買情報罪脫　官指行為可疑惟難證關係 (17:25)

被告彭閏謙（38歲）被控於2021年6月至10月間，向警員蘇靖峰提供利益，即提供總額港幣1.28萬元的貸款。蘇靖峰為同案被告，他早前已認罪及出庭頂證彭閏謙。蘇現在還押至本周五接受判刑。

據控方案情指，蘇於2019年因賭錢和信用卡透支欠債50至60萬元，同年他透過推銷電話認識被告。針對披露警方的行動與調查，控方指其中一次發生有關被告友人將個人財物遺留在的士，信用卡被盜用，個案由旺角警區處理，被告要求蘇「幫我睇個case點呀」；另一次事件被告問蘇警方是否會突擊檢查派對房間。蘇分別要求被告支付1000元和500元。

暫委裁判官李俊熙裁決時指，從蘇的證供分析，蘇同意被告可視作他朋友、被告曾拒絕或拖延其借錢要求，直至蘇提及女兒交不起學費等話題妻兒，被告才向他借錢、被告借錢的金額往往少於蘇請求的金額，以及被告於該段時間沒有再追問警方執法或調查的問題等，故此無法排除兩人借貸是解決財困的可能，以及無法肯定借貸與披露警方資料一事有關，因而裁定被告罪名不成立。