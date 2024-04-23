葉劉淑儀：23條立法「軟着陸」　籲香港趁機加強交流溝通角色 (17:29)

來港出席的嘉賓諾貝爾化學獎得主、美國史丹福大學教授科恩柏格（Roger Kornberg）、聯合國教科文組織前總幹事Irina Bokova、比利時前駐聯合國大使Jean De Ruyt、貝萊德董事總經理Henny Sender、倫敦大學學院校長Michael Spence、成為資本董事長李世默、清華大學交叉信息研究院院長姚期智、美國前駐港澳總領事唐偉康等。多場討論主題均圍繞地緣政治，例如全球化、科技與人工智能、大國競爭、氣候變化等。論壇本身申請創新科技署撥款，也計劃在相關環節邀請創新科技及工業局長孫東及環境局長謝展寰出席。

葉劉淑儀在傳媒茶敘中說，來港出席嘉賓都不是持非黑即白的人，不會特別擔心他們講什麼，相信嘉賓也不會擔心國安法，並強調絕無歐美嘉賓擔心國家安全法律而不敢來，並說稍後還有其他美國前高官來港。她形容，西方報導對華有錯誤認知，希望峰會可幫到香港多交朋友，也促進外界對中國有正確了解及成為交流平台，香港也可討論一些比較爭議議題的緩衝區。