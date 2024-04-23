明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

葉劉淑儀：23條立法「軟着陸」　籲香港趁機加強交流溝通角色 (17:29)

由行會召集人葉劉淑儀創立的匯賢智庫，下月與上海國際問題研究院合辦標榜推動民間外交的「香港全球繁榮峰會」，來港出席包括英美及內地學者、前外交官和商界人士等，曾負責東亞事務的美國國務院前代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）透過視像出席。葉劉淑儀說，《基本法》23條立法後香港實現「軟着陸」，外商、外國政府甚至本地對此沒有太大關注、外國傳媒關注香港經濟或旅遊反彈，認為是適當時候加強香港成為交流溝通的中介角色。

來港出席的嘉賓諾貝爾化學獎得主、美國史丹福大學教授科恩柏格（Roger Kornberg）、聯合國教科文組織前總幹事Irina Bokova、比利時前駐聯合國大使Jean De Ruyt、貝萊德董事總經理Henny Sender、倫敦大學學院校長Michael Spence、成為資本董事長李世默、清華大學交叉信息研究院院長姚期智、美國前駐港澳總領事唐偉康等。多場討論主題均圍繞地緣政治，例如全球化、科技與人工智能、大國競爭、氣候變化等。論壇本身申請創新科技署撥款，也計劃在相關環節邀請創新科技及工業局長孫東及環境局長謝展寰出席。

葉劉淑儀在傳媒茶敘中說，來港出席嘉賓都不是持非黑即白的人，不會特別擔心他們講什麼，相信嘉賓也不會擔心國安法，並強調絕無歐美嘉賓擔心國家安全法律而不敢來，並說稍後還有其他美國前高官來港。她形容，西方報導對華有錯誤認知，希望峰會可幫到香港多交朋友，也促進外界對中國有正確了解及成為交流平台，香港也可討論一些比較爭議議題的緩衝區。

相關字詞﹕編輯推介 葉劉淑儀 匯賢智庫 23條立法

上 / 下一篇新聞