「屠龍小隊」涉違反恐條例案　控方指遊行時放炸彈勢釀無差別傷害 (15:54)

7人否認「串謀犯對訂明標的之爆炸」和串謀謀殺等罪，依次為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮和劉佩凝。控方外聘大律師周凱靈開案陳辭表示，本案源於串謀放炸彈的「12．8行動」，作案者各有分工；屬於「同謀者」的黃振強、彭軍壕和蘇緯軒將任控方證人作供。

控方稱根據Telegram信息，民陣2019年12月8日舉辦港島遊行，涉案「同謀者」打算在遊行路線放置兩枚土製炸彈，小炸彈首先在英皇中心外引爆，迫使警員沿軒尼斯道退後至大炸彈的位置，「槍手」蘇緯軒負責射擊警員，繼而引爆大炸彈。警員受傷後，會出現「全民執槍」，有人撿拾警員佩槍留為己用。

控方表示小炸彈的爆炸威力為半徑100米範圍，內有兩公斤炸藥；大炸彈的威力為半徑400米，內有八公斤炸彈。根據專家報告，透過改裝手機控制的炸彈承載金屬鐵釘，如在繁忙街道引爆炸彈，或釀成人命傷亡。控方稱，及後警方在香港華仁書院範圍搜出炸彈，炸彈連接有SIM卡的手提電話和引爆裝置，假設電話一響就會引爆，情况「一切就緒」。警方在吳智鴻的寓所搜出一部手機，內有致電連接炸彈之手機的紀錄。

控方表示，本案牽涉反修例成立的組織「屠龍小隊」，當時「屠龍小隊」接觸到吳智鴻，吳有份製作炸彈、尋找槍械和組織軍訓。控方指稱，吳、彭軍壕和受審被告張銘裕、許湛榮、賴振邦2019年9月前往台中接受軍訓。根據Telegram對話，吳表示「過去真係軍訓的」，疑為張銘裕的網友回覆「OK，之後可以玩暗殺狗」。控方稱，「狗」是警員的代號，涉案行動針對警員。聆訊明（24日）續。