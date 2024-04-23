人才高峰會與博覽展下月舉行　料近百間公私營機構參展 (14:46)

博覽展預計有近百間公私營機構參展，包括人才辦各合作夥伴、引進重點企業辦公室、投資推廣署、廉政公署、政府新聞處、香港機場管理局、香港數碼港管理有限公司、香港生產力促進局、香港科技園公司、香港鐵路有限公司和醫院管理局。

人才辦指，人力資源機構和招聘平台將介紹不同專業，包括金融服務、創新科技和金融科技等優質本地職位，適合不同背景和資歷的人才及專才；部分參展機構將為入場人才及其家人提供諮詢服務及安居就業方案或優惠，協助他們移居香港，盡快適應並留港發展。

人才辦亦會於博覽展設展示區，介紹香港的獨特優勢和發展機遇、各人才入境計劃和人才辦的支援服務，並由抵港人才分享落戶香港的經驗；廣東省及澳門亦設展區介紹大灣區最新人力趨勢和發展機遇。

劉鎮漢又提到，找工作、住屋和子女教育等是來港人才較關心的問題，人才辦在這些方面都有不同夥伴機構和企業提供協助。他指，人才辦舉辦的廣東話班非常受歡迎，未來會繼續辦下去。

此外，就高才通申請情况，他稱高才通接獲的申請平均每季的數字相當平穩，並透露勞工及福利局正準備就高才通計劃申請人落戶香港情況舉行第二輪調查。