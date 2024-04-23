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美國發表年度人權報告指香港失自治　外交部駐港公署斥詆譭抹黑 (19:12)

美國國務院在當地時間周一（22日）發表2023年人權報告，提及中國違反《中英聯合聲明》和《基本法》承諾，剝奪香港的政治自由和自治權，包括不合理地拘捕或起訴記者以及審查、對香港境外人士的跨國打壓、司法獨立存在嚴重問題等。外交部駐港公署發言人今日（23日）發表聲明表示堅決反對，斥美國對別國人權指手劃腳，詆譭抹黑中國和香港特區人權法治狀况，敦促美國停止謊言、尊重事實，摒棄虛偽雙標和狹隘偏見，恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

發言人指，中國政府高度重視尊重和保障人權，特區政府也以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，形容成績「有目共睹」，斥美方的報告罔顧事實，搬弄是非，顛倒黑白，充分暴露其干涉中國內政和香港事務的險惡用心。

特區政府隨後亦發聲明，強烈不滿和反對美國「重施故技」，以所謂報告肆意詆譭一國兩制成功實踐下的香港，斥美國一再以政治凌駕法治，「將人權問題政治化」，指美國企圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，「注定以失敗告終。」

政府重申，會堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港居民的權利和自由。

相關字詞﹕編輯推介 外交部駐港公署

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