美國發表年度人權報告指香港失自治　外交部駐港公署斥詆譭抹黑 (19:12)

發言人指，中國政府高度重視尊重和保障人權，特區政府也以安全守護人權、以發展促進人權、以合作推進人權，形容成績「有目共睹」，斥美方的報告罔顧事實，搬弄是非，顛倒黑白，充分暴露其干涉中國內政和香港事務的險惡用心。

特區政府隨後亦發聲明，強烈不滿和反對美國「重施故技」，以所謂報告肆意詆譭一國兩制成功實踐下的香港，斥美國一再以政治凌駕法治，「將人權問題政治化」，指美國企圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，「注定以失敗告終。」

政府重申，會堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時維持普通法制度、堅持法治原則、依法保障香港居民的權利和自由。