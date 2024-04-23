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黎智英案｜陳梓華曾於國安法實施前籲黎智英離開香港　稱黎拒絕並稱「戰至最後一刻」 (14:04)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案今（23日）第64天審訊，陳梓華供稱，國安法生效前一個月，陳向黎智英傳信息指「黎前輩⋯ 我唯一擔心是你與Martin及你們家人的自身安全，萬事請以自身安全及事業存續為首要考慮」。陳庭上解釋，當時他認為黎智英指示他們推動制裁，又呼籲公眾對抗政府，所以「我當時認為如果國安法要拉人嘅話，第一個就係黎智英。」

陳供稱，2020年4月黎向他轉發一段信息，提及美國政府非常關注示威者使用爆炸品的暴力情况，泛民被警告如果香港有警民死亡，將擴闊與美國政府、國會及大眾輿論的分歧。雖然黎提醒要保密，但陳心急想將信息分享給李及劉，讓劉知悉美國政府內部想法。

陳又指出，同年5月他向黎傳信息指正在不同團體中取得聯繫。陳庭上解釋，當時他欲告訴黎，稱李及劉在國際線上「努力緊，做緊嘢」，但疫情帶來困阻。陳告訴黎是因為「我哋已經有共識，所有人都會跟隨佢（黎）嘅方向」，陳補充「所有人」指他、李、劉，以及幫手的「重光」成員。

及至同月21日，黎向陳傳發一則題為〈人大今晚公布港版「國安法」〉的新聞，並指「X街打到嚟喇」，陳回覆黎，指擔心他與家人的安全與民主事業的存續。陳庭上解釋，當時他認為黎面對法律風險，「黎智英已經指示我哋做制裁，然後佢本身不斷呼籲緊唔同嘅人去對抗政府」，故他認為「國安法要拉人」首要目標就是黎。

其後，黎於信息回覆陳，稱「prepared to fight to the last, we may not win but must persist（準備戰至最後一刻，我們可能不會贏，但必須堅持）」。控方問是否黎明知國安法將生效仍繼續推動制裁，陳表示同意。

當時陳亦向黎傳信息，指「If all of you fall, I will be the last man standing（如果你們都倒下，我會是仍站立的最後一人）」，陳解釋當時他認為在國安法生效之前，黎、Mark Simon及李等人需要撤離香港，「而我應該係最後一個走」。陳輕嘆後續指「因為佢哋一直做好多嘢，但我冇好似佢哋咁有建樹」，陳又認為自己在國際遊說的角色「做傳話，有好多人代替我」，但黎、Mark Simon、李及劉則「好難取代」。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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