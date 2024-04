黎智英案｜陳梓華曾於國安法實施前籲黎智英離開香港　稱黎拒絕並稱「戰至最後一刻」 (14:04)

陳供稱,2020年4月黎向他轉發一段信息,提及美國政府非常關注示威者使用爆炸品的暴力情况,泛民被警告如果香港有警民死亡,將擴闊與美國政府、國會及大眾輿論的分歧。雖然黎提醒要保密,但陳心急想將信息分享給李及劉,讓劉知悉美國政府內部想法。

陳又指出,同年5月他向黎傳信息指正在不同團體中取得聯繫。陳庭上解釋,當時他欲告訴黎,稱李及劉在國際線上「努力緊,做緊嘢」,但疫情帶來困阻。陳告訴黎是因為「我哋已經有共識,所有人都會跟隨佢(黎)嘅方向」,陳補充「所有人」指他、李、劉,以及幫手的「重光」成員。

及至同月21日,黎向陳傳發一則題為〈人大今晚公布港版「國安法」〉的新聞,並指「X街打到嚟喇」,陳回覆黎,指擔心他與家人的安全與民主事業的存續。陳庭上解釋,當時他認為黎面對法律風險,「黎智英已經指示我哋做制裁,然後佢本身不斷呼籲緊唔同嘅人去對抗政府」,故他認為「國安法要拉人」首要目標就是黎。

其後,黎於信息回覆陳,稱「prepared to fight to the last, we may not win but must persist(準備戰至最後一刻,我們可能不會贏,但必須堅持)」。控方問是否黎明知國安法將生效仍繼續推動制裁,陳表示同意。

當時陳亦向黎傳信息,指「If all of you fall, I will be the last man standing(如果你們都倒下,我會是仍站立的最後一人)」,陳解釋當時他認為在國安法生效之前,黎、Mark Simon及李等人需要撤離香港,「而我應該係最後一個走」。陳輕嘆後續指「因為佢哋一直做好多嘢,但我冇好似佢哋咁有建樹」,陳又認為自己在國際遊說的角色「做傳話,有好多人代替我」,但黎、Mark Simon、李及劉則「好難取代」。