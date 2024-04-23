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走塑｜李家超：對實行情况持正面態度　料不太影響市民生活 (10:37)

首階段即棄膠餐具和其他塑膠產品管制昨（22日）起實施。特首李家超在行會前見傳媒時表示，對整體實行情况持正面態度，不少酒店和食肆已有一系列措施落實計劃，環保署也有平台提供700多種替代品可供選擇，而且供應充裕，指推動環保概念必會牽涉「行為適應」，認為「需要大家改變的一些行為，不是影響大家生活很大」，相信隨着市場力量，替代品會愈來愈能滿足市民需求。

李家超稱，政府重視替代品供應是否充足和價格是否可承擔，目前替代品價格為幾仙至兩、三毫子不等，相信費用在整體營運過程「照顧得到」，又指會不斷聆聽意見，例如提供更多選擇給供應商和市民。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮在商業電台節目《在晴朗的一天出發》時表示，每500隻即棄膠碗和即棄竹碗的價格分別為252元及520元，相差約51%，而即棄竹餐具包比即棄膠餐具包貴約26%。有經營食肆的邱指，餐廳的外賣餐具包已由免費附送改為加收1元，昨日亦留意到不要餐具的客人變多，認為首階段管制措施需要大家慢慢適應，相信生產商和供應商會逐漸改善問題，並認為食肆在物色替代品的過程中，一些品質不好的產品會陸續被淘汰，因此對第二階段的管制措施持樂觀態度，又稱待現時的替代餐具技術有所突破後，價錢或會降低。

他透露，食肆已在2019年開始使用竹碗，起初有裝湯後滲漏情况，不過隨着技術變得成熟，即使裝湯數小時也無滲漏問題。

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