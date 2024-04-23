走塑｜李家超：對實行情况持正面態度　料不太影響市民生活 (10:37)

李家超稱，政府重視替代品供應是否充足和價格是否可承擔，目前替代品價格為幾仙至兩、三毫子不等，相信費用在整體營運過程「照顧得到」，又指會不斷聆聽意見，例如提供更多選擇給供應商和市民。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮在商業電台節目《在晴朗的一天出發》時表示，每500隻即棄膠碗和即棄竹碗的價格分別為252元及520元，相差約51%，而即棄竹餐具包比即棄膠餐具包貴約26%。有經營食肆的邱指，餐廳的外賣餐具包已由免費附送改為加收1元，昨日亦留意到不要餐具的客人變多，認為首階段管制措施需要大家慢慢適應，相信生產商和供應商會逐漸改善問題，並認為食肆在物色替代品的過程中，一些品質不好的產品會陸續被淘汰，因此對第二階段的管制措施持樂觀態度，又稱待現時的替代餐具技術有所突破後，價錢或會降低。

他透露，食肆已在2019年開始使用竹碗，起初有裝湯後滲漏情况，不過隨着技術變得成熟，即使裝湯數小時也無滲漏問題。