工人沙田洗污水渠被困沙井兩死兩傷　政府指工序無要求入沙井　重案組調查 (16:44)

發展局長甯漢豪及渠務署同指相關工程本身並無要求工人進入沙井，當局將循此方向調查，了解工人進入沙井的原因，渠務署亦會暫停轄下所有同類型渠務清理工程。勞工處亦會調查事故原因。

據現場消息，當時共有6名工人在場，4名工人先後落沙井工作，一名工人發覺有異味首先爬出，隨後另一人爬至沙井口不支暈倒，需工友救起，餘下兩名工人暈倒井底。兩名身亡的工人分別26歲郭姓及34歲李姓男子，另兩名23歲姓黃及35歲姓葉工人則清醒送院。警方經初步調查，相信4名工人在沙井進行工程期間吸入硫化氫，其中兩人暈倒，另兩工人自行爬出沙井，案件列作工業意外。今晨沙田區重案組探員到場，檢走一批工具作證物，工程公司的貨車一併駕走返署調查。下午4時許，10多名新界南總區重案組探員到達現場，並架設帳篷進行調查工作。

渠務署長莫永昌對事故中兩名工人身亡感到十分難過。署方向該兩名工人的家人致以深切慰問，並會聯同承建商向死者家屬提供即時適切協助。署方又指，兩名事主本身由負責沙田區維修及建造工程定期合約的分判商所聘用，事發時有4名工人於沙田源禾遊樂場清洗污水渠，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉清洗，毋須進入沙井工作。

渠務署指正在調查肇事的原因，同時正全力配合勞工處及警方調查。署方已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及作安全檢查，並立刻暫停署方轄下所有同類工程，至署方確認所有同類工程的承建商和工作人員已採取所需措施確保工地安全。

特首李家超出席行政會議前亦對死者家屬致以深切慰問，指要全面及深入調查事故原因，亦得悉渠務署已開始審視類似工程的安全情况，希望勞工署盡快調查。他又認為各持分者具備工業安全的文化相當重要。

香港管綫專業學會前任會長黃敬及沙田區議員鄧肇峰到場視察。黃敬表示，現場靠近污水泵房，泵房會儲水後才排走，水流較慢，一般而言此處硫化氫含量會偏高，如自己進行風險評估，會要求工人配備呼吸器具，惟可能因較遲到場，現場時未見相關設備。他說使用高壓水槍進行渠道疏浚屬正常方法之一，不需進井，據報道兩人獲救時在沙井而非渠道範圍，但工人為何身處井內仍待調查，其中一個可能性是開井蓋後硫化氫含量高，工人昏迷並掉進井內。