工人沙田洗污水渠被困沙井兩死兩傷　政府指工序無要求入沙井　渠務署叫停轄下同類工程 (09:12)

兩名身亡的工人分別26歲郭姓及34歲李姓男子，另兩名23歲姓黃及35歲姓葉工人則清醒送院。警方經初步調查，相信4名工人在沙井進行工程期間吸入硫化氫，其中兩人暈倒，另兩工人自行爬出沙井，案件列作工業意外。

渠務署長莫永昌對事故中兩名工人身亡感到十分難過。署方向該兩名工人的家人致以深切慰問，並會聯同承建商向死者家屬提供即時適切協助。署方又指，兩名事主本身由負責沙田區維修及建造工程定期合約的分判商所聘用，事發時有4名工人於沙田源禾遊樂場清洗污水渠，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉清洗，毋須進入沙井工作。

渠務署正在調查肇事的原因，同時正全力配合勞工處及警方調查。署方已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及作安全檢查，並立刻暫停署方轄下所有同類工程，至署方確認所有同類工程的承建商和工作人員已採取所需措施確保工地安全。