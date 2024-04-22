專家證人：鄧桂思未獲處方抗病毒藥致乙肝發作　開藥指引清晰 (19:02)

黃麗虹供稱，醫管局於2017年鄧桂思事件後，為接受免疫抑制治療乙肝患者制定臨牀指引，但當時仍未有強烈證據，支持乙肝患者須同時服用類固醇和抗病毒藥，她遂展開相關研究，結果於2019年發表。她於庭上引述研究稱，未獲抗病毒藥的乙肝病人接受類固醇治療後，乙肝發作（flare）一年發生率為7.8%，其中每日服用20至40毫克類固醇者則為6.4%。

黃稱，鄧桂思最初獲處方40毫克類固醇，10周後入院，按研究數據推算，乙肝發作10周發生率為1.5%；考慮到鄧由服用類固醇至肝炎復發為時相對短，推斷她在獲處方類固醇前，乙肝病毒量已較高。但她稱，乙肝病毒量高不代表會即時破壞肝細胞，相信是因鄧獲減類固醇劑量時，導致免疫重組誘發肝炎，且其研究證實服用高劑量類固醇，即使時間不長，仍會導致乙肝發作，故認同事主因未獲處方抗病毒藥而導致乙肝發作。

陪審團問到，上述研究結果於鄧桂思事件後發表，事發時醫生須一併處方類固醇和抗病毒藥是否常識（common sense）。黃麗虹回應稱，相信當年大部分醫生會處方抗病毒藥，「你可以話common sense，但是common sense都不可以預期個個都這樣做」，直至醫管局2017年制定指引後，「自此大家都識做」。聆訊明續。