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專家證人：鄧桂思未獲處方抗病毒藥致乙肝發作　開藥指引清晰 (19:02)

聯合醫院近7年前疑「開漏藥」，患乙型肝炎的病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因研訊今（22日）續。腸胃肝臟科專家證人、中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃麗虹供稱，事發時醫學界對乙肝病人化療時須處方抗病毒藥是清晰的，對服用類固醇的建議則仍在演變（evolving）。她相信當時大部分醫生會一併處方抗病毒藥，「但是否去到100%個個都會開（抗病毒藥）呢，我相信不是的」，直至鄧桂思事件後始「一切清晰了」。

黃麗虹供稱，醫管局於2017年鄧桂思事件後，為接受免疫抑制治療乙肝患者制定臨牀指引，但當時仍未有強烈證據，支持乙肝患者須同時服用類固醇和抗病毒藥，她遂展開相關研究，結果於2019年發表。她於庭上引述研究稱，未獲抗病毒藥的乙肝病人接受類固醇治療後，乙肝發作（flare）一年發生率為7.8%，其中每日服用20至40毫克類固醇者則為6.4%。

黃稱，鄧桂思最初獲處方40毫克類固醇，10周後入院，按研究數據推算，乙肝發作10周發生率為1.5%；考慮到鄧由服用類固醇至肝炎復發為時相對短，推斷她在獲處方類固醇前，乙肝病毒量已較高。但她稱，乙肝病毒量高不代表會即時破壞肝細胞，相信是因鄧獲減類固醇劑量時，導致免疫重組誘發肝炎，且其研究證實服用高劑量類固醇，即使時間不長，仍會導致乙肝發作，故認同事主因未獲處方抗病毒藥而導致乙肝發作。

陪審團問到，上述研究結果於鄧桂思事件後發表，事發時醫生須一併處方類固醇和抗病毒藥是否常識（common sense）。黃麗虹回應稱，相信當年大部分醫生會處方抗病毒藥，「你可以話common sense，但是common sense都不可以預期個個都這樣做」，直至醫管局2017年制定指引後，「自此大家都識做」。聆訊明續。

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