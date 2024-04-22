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生產力局聯同企業研發機械人獲「愛迪生獎」　懂驗高桿燈減工人高空工作 (18:10)

生產力促進局聯同一間綠色照明公司合作研發用於檢測高桿燈生鏽情况的高空機械人「攀影蜘蛛」，在今年「愛迪生獎」（Edison Awards）獲頒「創新機械人解決方案」類别銀獎。生產力局表示，此款機械人早前已於香港國際機場試驗，有海外機場有意引入並已開始技術對接。生產力局又指，機械人靈活的運作模式令工人毋須高空工作，同時可簡化傳統人手檢測所需的封路申請流程，減少因封路造成的經濟影響及不便。

「愛迪生獎」（Edison Awards）自1987年起設立，今年全球有近400項技術或產品角逐獎項，今年頒獎禮在美國佛羅里達州麥爾茲堡舉辦。

生產力局表示，獲獎的「攀影蜘蛛」與智藝綠色照明有限公司合作研發，能夠從地面爬上高達35米的高桿燈，運用360度攝像機檢查及記錄高桿燈的鏽蝕狀况。機械人設後備傳輸系統，若空中無線網絡連接強度不足，機械人無法接收工程師的地面指令，也可藉後備系統返回地面。技術可用於機場、橋樑、體育場、高速公路和隧道等不同基建場景。

生產力局指，這款在高空運作的機械人是香港首個應用於高桿燈生鏽情況檢測及維護的創新機械人解決方案。生產力局正積極研發「攀影蜘蛛 2.0」，在第一代的基礎上開發人工智能系統，判定高桿燈生鏽情况並自動評分。照片及影片經處理後將形成全景圖，以分析具體鏽蝕尺寸及面積比例，以便採取相應維護措施。

相關字詞﹕生產力局 機械人 高桿燈 創新科技 愛迪生獎 編輯推介

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