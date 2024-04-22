林百欣二房女兒稱不屬遺囑受益人　「有得分梗係開心，無都無所謂」 (16:16)

本案原告為林百欣遺產管理人張定球，以及接手管理的兩名律師；答辯人為三房母女顧瑞英及林明珠。原告方今傳召麗豐集團時任高層何榮添作供，何表示林百欣2004年中後期身體欠佳，甚少返回辦公室工作，他會將公司文件和支票帶到林百欣的九龍塘大宅，予對方簽閱。

代表三房的大律師提出，林百欣2003至2004年間指示三房兒子林偉鈞（Eric）買賣股票，林偉鈞替父親持股的狀况良好。何榮添表示不知道細節，但確認林偉鈞管有父親的銀行股票帳戶。三房一方續指，何曾拒絕林偉鈞和三房成員探望父親，何回答「唔關我事，我應該無咁講」。

二房女兒林淑如供稱，從小和父親同住九龍塘寓所，她的睡房位於2樓，父親的房間位於3樓，「無咩原因，（兩父女）好少傾計」。直至父親去世，她始知道父親曾患癌症，而母親余寶珠對子女管教嚴格，「通常都唔出街，係屋企較多」。

三房一方提到，林百欣早於1973年撰寫遺囑，將林淑如列為受益人，但2004年的遺囑受益人不再包括她，問她是否知道原因。林淑如供稱自己「咩都唔知」，能否分配財產都沒有所謂，對父親的做法不感詫異。