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男子涉虐打女友兒子改判罪脫　事主讀信澄清無受虐　官質疑恐「另有操作」 (16:14)

33歲男子涉襲擊女友與前夫所生的兒子，包括用皮帶和衣架打他多下，令當時8至10歲的事主痛不欲生。被告否認5項虐兒罪，受審後被裁定罪成候判，惟男童於裁決後寫信稱「講咗啲大話」。裁判官余俊翔今（22日）在九龍城覆核案件時指，男童讀出信件內容時不完整和不流暢，「不禁令人懷疑有背後操作」，但按法理改為裁定被告罪名不成立。

控方案情指，事主Y的生母誕下Y的姊姊及Y後結識被告，並為被告C.J.H（33歲）誕下一子一女，被告於2020年4月至2022年4月間5次襲擊事主Y。被告教導Y背默時感不滿，用皮帶抽打他的手腳；又在Y玩積木時用衣架打其背部，Y事後憶述被打得痛不欲生。

現年12歲的Y今以視像形式作供，庭上另讀出其撰寫的信件，Y稱自從弟妹出生後憎恨被告，因被告「冇咩錫我」，其後原諒他而寫信，表明捏造被虐之說，事實上被告「從來都冇打過我」，「我唔想冤枉無辜嘅人」。辯方指Y的證供關鍵，但他承認曾說謊，供辭已非簡單清晰，裁定定罪不穩妥。

裁判官指，本案於去年10月已裁決，當法庭為被告索取背景報告時辯方呈上信件。余官坦言對信件的真確性抱有懷疑，因信中採用的廣東話應最能表達Y的意思，但Y讀出內容並非完全流暢，部分用字亦未能解釋是否寫錯。但由於不能再依賴Y的供辭，出於疑點利益歸於被告只好擱置5罪，改為裁定被告罪名不成立。

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