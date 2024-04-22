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認三度非禮女友女兒　男子還押候判 (15:21)

菲律實籍男子涉於5年內三度非禮女友與前夫所生女兒，包括趁女友上班時在住所撫摸事主胸部及以陽具磨擦她的私處，另於晚上入房指插事主陰道，事主當時年僅7至11歲。涉案男子今（22日）在高院承認三項非禮罪，庭上透露他於2016年有同類案底。法官陳慶偉將案件押後至5月7日判刑，被告須還押候判。

案情指出，被告Tiquia Joel M.（51歲）與女友Y自2016年9月交往，事主X是Y與前夫所生的女兒，三人在東涌同住。2017年4月某天下午，被告趁Y出外上班，吩咐案發時7歲的X到主人房商討事情。當X打算離開，被告鎖門並坐在牀邊着她過來。X未能開鎖離去，赤身的被告隔着X的衣服撫摸她的胸部約15分鐘。被告其後叫X不要將這秘密告訴別人。

第二次事發為2018年5月某日下午，被告再叫X到房內脫去衣服，X沒有依從。被告自行及替X脫衣後，在牀邊從後以陽具磨擦X的私處，維時約1至1.5小時。最後一次發生於2021年10月6日晚上，被告在X將要睡覺之際入房摸她的胸部，繼而伸手入衫內摸X的私處及指插陰道，X感到痛楚遂推開被告。

約兩周後，X在校內學習到關於性知識，並與Y爭執其間說出性侵事件。被告在Y質問下道歉，又要求對方不要報警。但Y堅持報案，被告同日被捕。

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