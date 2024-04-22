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走塑｜灣仔駱克道部分食肆仍提供即棄膠餐具　料「清貨」須數月 (14:56)

即棄膠餐具和其他塑膠產品管制法例今日生效，首階段禁止銷售或提供發泡膠餐具、即棄膠飲管等，設有6個月適應期。本報記者中午到灣仔駱克道觀察，至少8間食肆售賣外賣時仍提供即棄塑膠餐具，只有一間已轉用環保物料製作餐具，不過，該店店員表示，由於店內仍有大量塑膠飲管及發泡膠飯盒存貨，料需數月「清貨」。

灣仔駱克道及柯布連道附近有多間食肆，本報記者中午12時許到多間食肆觀察，大部分食肆已轉用替代餐盒，惟至少8間食肆仍提供即棄塑膠餐具，只有一間已轉用替代餐具，該店店員稱，替代餐具較塑膠餐具貴一至兩毫，替代餐盒則仍在與供應商洽商，坦言對營運成本一定有影響，但強調不會因此將成本轉嫁到消費者身上。

在附近上班的市民王先生表示，一周五天都會到灣仔附近購買外賣，稱已準備好「走塑」，會自備不鏽鋼餐具。不過，他說購買外賣時有食肆仍主動提供塑膠餐具，日後會主動提出不要餐具。

一間售賣酸菜魚的食肆亦已轉用替代餐具，包括使用竹製的筷子及牙籤、粟米澱粉製的外賣盒及湯匙。該分店經理梁小姐說，該店花了一個多月時間「試辦」，亦曾以熱湯等去嘗試，確保替代餐具適合承載食物，不過仍有「倉底貨」塑膠餐具未用完，相信約下月中可全線轉用替代餐具。她稱，粟米澱粉製的外賣盒價錢比塑膠貴3倍、竹飲管亦較塑膠貴4至5倍，該店暫未打算加價，但將來全面轉用替代餐具時成本增加，「一定會考慮(加價)」。梁小姐又稱，各分店至去年12月起已有計劃轉用環保餐具，她形容「伸頭一刀，縮頭也一刀」，故跟隨政府政策逐步停用塑膠餐具，亦讓前線員工有時間適應程。

環境及生態局長謝展寰昨日在網誌稱，環保署會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡，適應期內環保署人員不會執法，會派員巡視2萬間餐飲食肆及2萬間零售店和酒店賓館，了解相關業務地點的運作情况，集中宣傳教育及提供建議和資訊，協助企業符合規定。

相關字詞﹕編輯推介 走塑 餐具

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