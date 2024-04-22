鄧桂思疑因醫生「開漏藥」亡　專家證人：處方抗病毒藥屬「廣為人知的醫學知識」 (14:26)

雷聲亮供稱，鄧桂思在聯院專科門診確診「甲型免疫球蛋白腎病」，其免疫系統失調引致腎臟發炎，是一種慢性疾病，醫學文獻顯示約有一至兩成病人會發展成末期腎衰衰竭，需要洗腎或腎移植作為腎臟替代治療。他稱鄧桂思病發時已出現大量蛋白尿、腎組織出現損壞和炎症，故出現腎衰竭機會較大，估計她已患病數年。

雷稱，鄧桂思於2016年8月先獲處方血壓藥紓緩蛋白尿，其後增加劑量仍未能壓制病情，轉用類固醇是合理判斷，惟未有獲處方抗病毒藥，是很大可能引致鄧乙肝復發和肝衰竭的原因。他指出，乙肝抗病毒藥於2017年初仍是新引入藥物，只有部分專科如腸胃肝臟科可處方，腎科則未可；當時醫生有兩個選擇，其一是建議病人以自費藥物形式處方該藥，其二是聯絡腸胃肝臟科醫生商討是否可用藥。

醫管局代表資深大律師蔡維邦指出，醫管局於2017年5月、即鄧桂思事件後始發出臨牀指引，顯示正接受免疫抑制治療例如類固醇可誘發乙肝復發，建議一併處方抗病毒藥。鄧桂絲長女胡尚佑問及，為何其他醫生當時未有指引仍懂處方抗病毒藥，雷聲亮回應稱臨牀指引用作提醒醫生，而專科醫生須持續進修，形容接受類固醇治療的乙肝病人須處方抗病毒藥「是廣為人知的醫學知識」，「不一定需要出了指引先認知」。

雷另指，鄧桂思於2017年1月在聯院覆診時，主診醫生林治崑在醫療紀錄記載「已解釋服用類固醇6個月的利弊」，卻未有列明已解釋何等利弊，包括乙肝復發風險、其他治療選項和有權以自費形式處方抗病毒藥等，亦無列明病人是否接受，是良好醫療紀錄應有的重要資訊，「醫療紀錄沒有，我就無法得知。」聆訊今午續。