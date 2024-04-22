律政司申覆核童樂居案21歲被告刑期　辯方指案情未算嚴重 (14:31)

案發時21歲的被告陳靄盈，被控於2021年12月2日虐待兩歲男童X。控方指稱被告四度拉扯X的手腳，致X頭部著地和撼牆等。被告現已服刑完畢並到庭應訊。

控方指被告違反誠信，她在案發前已照顧過X，清楚X的背景，由於其特殊需要未能向親屬投訴。被告又在閉路電視運作的情況下犯案，在場有至少11名幼童和其他職員目擊，對X構成侮辱，是嚴重的加刑因素。控方又指雖然本聆訊今天才進行，但在判刑後4天已向法庭申請。

辯方同意本案涉違反誠信，但認為判刑恰當並非過輕，指控方呈上的個案涉要求事主喝尿，與本案的侮辱程度不能相比。葉官亦問及個案另有朝面部吐口水和襲擊下體等情節，問控方如何與本案比較。控方重申施襲過程有他人在場且襲擊程度逐漸提升，由最初捉X手掟在軟墊上，到最終掟X往牆上。