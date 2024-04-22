衛生署將用新「生長圖表」更新兒童青年體重指標　指當代兒童青年身高體重有長期增長趨勢 (13:27)

衛生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生鍾偉雄指，現階段無深入探究增長的原因，仍需進一步研究。另外，衛生署由今年7月起會改用「香港2020」的新生長圖表監察整體兒童生長趨勢，更新圖表內有關肥胖及體重的指標，會先於母嬰健康院內使用，9月再於學生健康服務中心及醫管局轄下醫院逐步使用，私營醫療機構則可按實際情况決定推行日期。

研究由衛生署、中大兒科學系及港大兒童及青少年科學系共同進行，旨在檢視現時的生長圖表及當代兒童的生長情况。研究分三階段進行，第一階段先檢視本地數據、各地新生長圖表的發展；第二階段於本地醫院、健康院等收集約2.1萬嬰幼兒至青少年的生長數據進行調查，發現當代本港兒童及青少年的身高較以往有明顯增長的趨勢，而相比世衛2006年訂立的《兒童生長指標》，本港嬰兒出生至兩個月大時較輕，3至5歲時較矮。

18歲青少年身高中位數增2厘米

研究第三階段則制定、設計新生長圖表。目前衛生署以「香港1993生長圖表」用作監察整體兒童生長趨勢，研究團隊分析衛生署所收集的200萬兒童的生長數據，制定新生長圖表，適用於本港0至18歲的兒童及青少年。鍾偉雄稱，新圖表棄用「身高別體重」的圖表，將採用體重指數（BMI）推算，當指數為同性別及年齡群組的98%至99.6%即屬超重、逾99.6%則為肥胖，可減少將正常體重被劃作肥胖。新圖表亦會採用以往數據，避免因兒童體重增長的趨勢導致肥胖或超重被視作正常。