衛生署將用新「生長圖表」更新兒童青年體重指標　指當代兒童青年身高體重有長期增長趨勢 (13:27)

醫療衛生研究基金撥款資助的「香港生長研究」今發表結果，顯示本港當代兒童和青少年的身高及體重較以往有明顯長期增長趨勢。對比香港2020圖表及現有的香港1993圖表，本港18歲青少年的身高中位數約有2厘米增長，男孩由1993年的170.9厘米增至2020年的172.5厘米；女孩則由158.2厘米增至160.2厘米。
衛生署家庭及學生健康處社會醫學顧問醫生鍾偉雄指，現階段無深入探究增長的原因，仍需進一步研究。另外，衛生署由今年7月起會改用「香港2020」的新生長圖表監察整體兒童生長趨勢，更新圖表內有關肥胖及體重的指標，會先於母嬰健康院內使用，9月再於學生健康服務中心及醫管局轄下醫院逐步使用，私營醫療機構則可按實際情况決定推行日期。
研究由衛生署、中大兒科學系及港大兒童及青少年科學系共同進行，旨在檢視現時的生長圖表及當代兒童的生長情况。研究分三階段進行，第一階段先檢視本地數據、各地新生長圖表的發展；第二階段於本地醫院、健康院等收集約2.1萬嬰幼兒至青少年的生長數據進行調查，發現當代本港兒童及青少年的身高較以往有明顯增長的趨勢，而相比世衛2006年訂立的《兒童生長指標》，本港嬰兒出生至兩個月大時較輕，3至5歲時較矮。
18歲青少年身高中位數增2厘米
研究第三階段則制定、設計新生長圖表。目前衛生署以「香港1993生長圖表」用作監察整體兒童生長趨勢，研究團隊分析衛生署所收集的200萬兒童的生長數據，制定新生長圖表，適用於本港0至18歲的兒童及青少年。鍾偉雄稱，新圖表棄用「身高別體重」的圖表，將採用體重指數（BMI）推算，當指數為同性別及年齡群組的98%至99.6%即屬超重、逾99.6%則為肥胖，可減少將正常體重被劃作肥胖。新圖表亦會採用以往數據，避免因兒童體重增長的趨勢導致肥胖或超重被視作正常。