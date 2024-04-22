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黃家和料全港三成食肆已轉用非塑膠餐具　徐汶緯：餐廳難轉嫁成本予消費者 (10:53)

首階段即棄膠餐具和其他塑膠產品管制法例今日生效。餐飲聯業協會會長黃家和預料，全港約3成食肆已轉用非塑膠餐具，認為6個月適應期足夠讓業界適應，稱即使現時食肆未轉用環保餐具，亦已獲得相關資料，相信他們在適當時候就會改用，期望未來市民會習慣自備餐具。稻苗飲食專業學會長徐汶緯認為，業界絕大部分已準備好，目前經濟疲弱，不少餐廳為吸引港人留港消費而提供優惠，故不認為能將成本轉嫁予消費者。

成本方面，黃家和於港台《千禧年代》說，膠飲管價錢一般低於1亳1支，紙製飲管價錢會高數仙，即成本亦較以往貴3成；竹製飲管成本則更高。他稱，由於食肆要支付額外費用，故相關成本或會轉嫁予市民，亦有食肆現不會主動提供餐具，若有需要則額外收費，相信隨着未來越來越多環保餐具可選擇，價錢會因來貨數量增加而下降。

對於有意見認為一些環保餐具，例如紙餐具會散發異味，黃家和說，部分餐具可能是用粟米渣、蔗渣等做成，絕大部分較高檔次的成品，在製造過程中都已處理異味，惟平價的紙製餐具仍會有少少味道。他又說，目前本港的環保餐具大多從內地或東南亞入口，相關製造技術一直改善，但部分平價物料如紙製的餐具，若質素欠佳就會容易變型及變軟。

徐汶緯在新城電台節目《財知大道》表示，首階段「走塑」帶來的轉變不大，他同樣指不少同業已轉用木或紙餐具，相信小型餐廳約一至兩個月內可用完發泡膠餐具存貨，又說大型餐廳一般早已準備好。他關注餐具實用問題，希望有科研機構能研發環保兼實用的新物料。被問到即棄塑管制法例以及8月實施的垃圾徵費會導致餐廳成本上漲，會否轉嫁相關成本予消費者，徐汶緯稱任何生意的成本上漲皆會反映於售價，不過目前經濟疲弱，不少餐廳為吸引港人留港消費而提供優惠，故不認為能將成本轉嫁予消費者。

相關字詞﹕編輯推介 走塑 環保

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