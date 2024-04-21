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啟德體育園種逾千棵樹 綠化率逾30% 建築物逾10%屋頂區域覆蓋太陽能板 (21:55)

明天(4月22日)是世界地球日，2025年上半年啟用的啟德體育園表示，正積極落實措施，推動香港的綠色體育發展，透過採用綠色建築和生態環境設計、應用節能及可再生能源系統、引入智慧城市意念措施、提升園區的暢達度和與周邊社區的連貫性，以鼓勵市民使用公共交通工具出行等，致力打造環保低碳的賽事活動場地，為香港的綠色體育發展開創新里程。 

啟德體育園表示，作為香港未來的主場，體育園將會是全港最大型的綜合體育及娛樂新地標，項目設計和建造階段已注入多項可持續發展元素，落實措施減低園區的碳排放量，並推動體育園成為具有低碳環保概念的場館，包括園區的綠化率超過30%，種植超過千棵樹木，所有私家車泊位均設有電動車充電設施。

發言人又指，體育園內的建築物，有超過10%的屋頂區域覆蓋太陽能板，用作提供熱水和電力，預期每年可減低最少1%的建築物能源使用量。體育園亦會實施全面的廢物回收及管理措施，所有場館都設有雨水收集系統，回收的雨水經處理後能滿足各場館約25%的灌溉需求。

在建造階段，項目亦廣泛採用預製組件，以提高施工效率及減少建築廢料。所有建築物均採用先進的通風系統和綠色設計，改善空氣質量並減少碳排放；所有私家車泊位均設有電動車充電設施 。

啟德體育園亦會引入智慧城市概念措施，包括Wi-Fi熱點、室內定位系統、智能停車場管理系統和流動應用程式，提供資訊、預約設施、引路等服務，讓遊客享受便捷的體驗。 

相關字詞﹕啟德體育園

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