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DSE 2024︳考試日遇惡劣天氣將有特別安排　考評局提醒考生留意宣布 (15:31)

2024中學文憑試（DSE）筆試進入最後兩星期。因應近日天氣不穩，考評局提醒，如考試當日遇惡劣天氣，將因應情況作出特別安排，考生應留意考評局經電台、電視台及考評局網頁所作的宣布。考評局指出，當天文台懸掛8號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告，所有公開考試將會延期舉行，一般將於原定開考時間前約兩小時宣布。

考評局稱，如天文台在考試進行中發出黑雨或8號熱帶氣旋警告，試場主任一般會容許考試繼續進行，各節考試一經開卷，除非試場主任認為情況危險，否則會繼續進行，並依照原定時間完卷；若暴雨警告在第一節考試進行中發出，考評局將經電台、電視台及考評局網頁宣布有關第二節考試的安排。

另外，若紅色暴雨警告生效，考試一般會照常舉行，所有試場主任會將開考時間順延15分鐘，如有需要個別試場可再額外延遲15分鐘開考；如考評局決定延期考試，一般會於原定開考時間前約兩小時宣布。當懸掛3號強風信號或黃色暴雨警告，考試則照常舉行。

教育局長蔡若蓮在Facebook發文提醒學生及考生要留意天氣變化，如遇上惡劣天氣，學生和家長應留意教育局宣佈的上課安排；文憑試考生則應留意考評局另行發布的有關安排。她亦提醒借用作公開考試試場的學校，如因惡劣天氣而須停課，並不一定表示原定公開考試會延期，除非有關方面作宣布取消或延期的宣布，否則學校應假設考試會如期舉行，並照常開放校舍作試場之用。

相關字詞﹕編輯推介 惡劣天氣

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