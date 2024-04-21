首階段塑膠管制明實行　謝展寰：非懲罰商戶會人性化處理 (13:06)

他重申，環保署會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢過渡，適應期內環保署人員不會對違規業務進行執法，而是集中宣傳教育，並提供建議和資訊；6個月適應期後，環保署仍會採取宣傳教育先行的模式，針對屢勸不改的業務，會視乎實際情況，採取執法行動。

謝展寰表示，環保署長徐浩光日前走訪數間合共有逾千間分店的大型連鎖食肆，他們均已為明日實施的新法例作好準備，他稱，中小型食肆可善用新例實施後的6個月適應期，盡快用完受管制的塑膠產品存貨，無需浪費，並盡早訂購合適的替代品。至於酒店及零售業界，謝展寰稱業界已為「走塑」作好準備。

對於近日有網民關注非塑膠即棄餐具的品質，例如指紙漿餐具長時間被熱湯浸泡容易變軟及不能使用，謝展寰說，環保餐具材質多元，除紙漿外，尚有木、竹、甘蔗渣漿等選擇，餐廳選購餐具時，宜根據其供應的不同菜式，選擇適合的餐具。

謝展寰：推動商用車輛轉用電動車

另外，謝展寰出席新城《民生無小事》時表示，當局正推動電動車充電服務市場化，包括就公共充電設施收費、將油站轉為電站，亦推出計劃協助私人屋苑增設充電設施，相信市場上會越來越多充電站。

至於會否推出換電池服務，他說，曾就此與車廠商討，由於未來充電服務會很快，認為換電非必要做法，相信充電仍會是主流方式，未來香港的充電網絡亦普遍會以快速充電為主。他形容，私家車在發展電動車方面己「入直路」，未來發展要「攻堅」商用車，正研究如何推動的士、小巴、貨車等使用電動車。