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孫東：年內發布河套香港園區發展文件　研究推便利政府部門文書工作AI程式 (11:13)

政府正起草涉河套香港園區發展的綱領文件，計劃在今年內發布。創新科技及工業局長孫東今早（21日）於商台《政好星期天》透露，文件內會提及相關的硬件規劃；軟件方面則會做好人流、物流及信息流的銜接，強調未來會將河套區打造成國際創科高地、開放及與世界接軌。另外，日前59間企業成為港深創科園合作夥伴，孫東相信，隨着香港創科發展氛圍越熾熱、河套的快速發展，未來會有更多企業機構有興趣落戶。

他亦表示，政府去年成立生成式人工智能研發中心，中心已進得不少進展，包括研發出一個大模型，並正投入訓練，透露將率先推出便利政府部門文書工作的應用程式，以提高政府的辧事效率，未來或會陸續推出與民生相關的應用程式。

孫東說，香港有匯聚天下人才的優勢，對生命健康、人工智能領域的高端人才有很大吸引，但由於以往傳統上未有很多科技產業，承認在產業「落手落腳」階段缺乏人才，政府已推出一系列政策及計劃，認為目前情况正在好轉，相信只要持之以恆，當有了產業，就可聚集更多人才。他亦表示，以往香港沒有形成投資科技企業的文化，而創科局現有的創科創投基金等，其投資規模不足以應對未來相關發展，當局將考慮如何加大創科創投基金力度，同時鼓勵更多民間資本參與，下一步要有更積極引領作用。

政府前年推出《創科發展藍圖》，被問到至今對落實藍圖有何滿意或不滿意的地方，孫東認為香港就創科發展在各方面有好的布局，形容「起局不錯」，社會對香港發展國際創新科技中心越來越有信心，而且創科氛圍越來越強。他說，雖然香港在推進產業發展時遇到人力、土地等資源問題，但仍在發展當中，強調對藍圖充滿信心，政府會持之以恆地落實好各項政策，認為只要目的明確、方向正確，就要「大踏步的向前走，不受任何的干擾，堅定做下去」 ，相信幾年內一定會有很大成效。

相關字詞﹕編輯推介 孫東 創科發展 人工智能 河套

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