孫東：年內發布河套香港園區發展文件　研究推便利政府部門文書工作AI程式 (11:13)

他亦表示，政府去年成立生成式人工智能研發中心，中心已進得不少進展，包括研發出一個大模型，並正投入訓練，透露將率先推出便利政府部門文書工作的應用程式，以提高政府的辧事效率，未來或會陸續推出與民生相關的應用程式。

孫東說，香港有匯聚天下人才的優勢，對生命健康、人工智能領域的高端人才有很大吸引，但由於以往傳統上未有很多科技產業，承認在產業「落手落腳」階段缺乏人才，政府已推出一系列政策及計劃，認為目前情况正在好轉，相信只要持之以恆，當有了產業，就可聚集更多人才。他亦表示，以往香港沒有形成投資科技企業的文化，而創科局現有的創科創投基金等，其投資規模不足以應對未來相關發展，當局將考慮如何加大創科創投基金力度，同時鼓勵更多民間資本參與，下一步要有更積極引領作用。

政府前年推出《創科發展藍圖》，被問到至今對落實藍圖有何滿意或不滿意的地方，孫東認為香港就創科發展在各方面有好的布局，形容「起局不錯」，社會對香港發展國際創新科技中心越來越有信心，而且創科氛圍越來越強。他說，雖然香港在推進產業發展時遇到人力、土地等資源問題，但仍在發展當中，強調對藍圖充滿信心，政府會持之以恆地落實好各項政策，認為只要目的明確、方向正確，就要「大踏步的向前走，不受任何的干擾，堅定做下去」 ，相信幾年內一定會有很大成效。