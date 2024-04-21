陳茂波：中證監5措施與港合作　將吸引更多國際資金來港 (10:37)

陳茂波上周訪問杭州及蘇州，他今日（21日）在網誌總結行程，稱曾參訪當地多家從事人工智能、生物科技、新能源等領域的民營企業，指他們在提速發展的過程中，都將目光由內地拓展至國際市場，並希望利用香港，作為進軍國際市場的首選跳板和平台，包括在港建立財資中心以至國際業務總部等；又指不少希望來港設立科研中心的企業，皆認為香港知識產權保障制度完善，能讓其發展「專利營運」的新業態。他透露，下月將與杭州共同成立一個科技協同創新平台，聚焦科技研發合作、科技成果轉化、科技人文交流等，並將建立兩地交流機制、對接雙方優勢資源，而杭州的科技企業亦將來港落戶，設立研發中心或開拓海外業務。

陳茂波表示，除了會繼續加強到內地推介香港各方面的優勢和最新發展，亦會繼續加強與國際商界的聯繫，本周將會舉行2024年亞太經合組織商貿諮詢理事會第二次會議，逾200名亞太區的商貿領袖參與。