29歲男涉誘騙未成年少女上床兼偷拍　昨落馬洲被捕　料被起訴強姦等4罪 (21:11)

有組織罪案及三合會調查科（O記）警司張霆鋒表示，警方近日在社交媒體留意到，一名男子懷疑用欺詐或脅迫手段誘使一些本地年輕女子進行性行為。警方高度重視案件，隨即委派O記調查，周四（18日）晚上成功接觸一些女事主，並得到她們報案。警方得到事主提供的資料後，迅速鎖定涉案男子身份，於數小時後在落馬洲管制站截獲涉案男子，並懷疑他當時畏罪潛逃，嘗試離開香港。

該名29歲男被捕人是本地人，涉嫌於2017年至2024年於自置及租用的單位內逼使一些本地女子與他進行性行為或猥褻行為。調查顯示，男子懷疑於性行為期間偷拍或強迫拍攝。截止今日，警方共收到6名本地女子報案，她們目前年齡介乎18歲至25歲，而事件發生時介乎17歲至24歲。警方調查發現，男子涉嫌觸犯「強姦」、「非禮」、「窺淫」及「以威脅或恐嚇手段促使非法性行為」罪。另外，警方昨晚（19日）拘捕多一名59歲本地女子涉嫌「盜竊」，她是涉案男子的母親，懷疑與上述其中一宗案件有關。

張霆鋒說，目前涉案男子仍被警方扣查，警方已有足夠證據將他起訴，預料稍後時間會正式控告他上述4罪，並安排他於周一上庭。警方於行動其間檢取被捕男子的電腦和電話，但目前不能透露有無發現相關色情影片。警方相信實際受害人數比目前報警的6人為多，強調舉報性罪行永遠不太遲，明白事主可能有很多顧慮，但警方會盡力調查，並確保她們的資料不會被外泄，呼籲潛在事主致電24小時電話59667815向警方求助。