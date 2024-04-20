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馬會捐7.2億元策動「賽馬會躍見新生活」 1.4萬過渡屋家庭受惠 (20:16)

為應對弱勢社群的迫切需要，特別是居住過渡房屋的低收入家庭，香港賽馬會今於「香港賽馬會社群日」宣佈，將透過其慈善信託基金審批撥捐7.2億港元策動「賽馬會躍見新生活」，為過渡房屋住戶提供就業、理財等支援，料1.4萬個家庭受惠。

賽馬會躍見新生活計推行為期5年的計劃，聯同18個團體為全港25個過渡房屋，超過1.4萬個家庭提供支援。馬會主席利子厚表示，計劃將提供包括建設家庭能力、儲備方案、事業發展、身心靈健康、建立社區互助網絡等系統性支援服務。

就過渡房屋租住期限上限3年，計劃召集人張雲正說，住戶上樓後會做好銜接。他表示：「經常說要資助，但其實資助是否最好的用詞？」他認為要扶助，受助人要自己有行動，上樓時更能支援自己，他相信要跟政府做好銜接，有信心政府可以在銜接時協助我們，令受助人有階級式改善。

馬會亦指，計劃參考海外農村脫貧模式是新嘗試，過程會再調整細節，務求更貼合香港的基層需要。

本年度的的社群日於沙田馬場舉行，以「躍起 見未來」為主題，吸引超過200名慈善及社區代表出席。政務司長陳國基、房屋局長何永賢、勞工及褔利局長孫玉菡、利子厚、馬會副主席廖長江、馬會行政總裁應家柏及張雲正為計劃公佈儀式擔任主禮嘉賓。

 

利子厚表示，馬會其中一個重點慈善策略範疇是青年發展及扶貧。馬會積極與特區政府及社會各界合作，培育年輕人成為積極公民，為來自不同背景的青年創造新機會，發揮潛能，回饋社會；同時協助家庭擺脫跨代貧窮。為展現香港作為區域慈善中心的創意和動力，馬會很高興宣佈透過「賽馬會躍見新生活」全方位協助居住於過渡房屋的家庭，同時為響應行政長官《施政報告》的精準扶貧策略出一分力。

 

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