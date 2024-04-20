天瑜設靈 市民致送花牌：願你成為一位快樂的小天使 (18:59)

天瑜的靈堂以白色百合花佈置，中間放置天瑜遺照，上方橫匾掛上「永遠懷念」，靈台上亦放了比卡超及熊仔等玩具。靈堂兩側擺滿親友、社會各界致送的花牌，包括新民黨議員容海恩、民建聯秘書長葉傲冬、註冊小型工程承建商簽署人協會等，亦有市民以「香港人」及「有心人」名義致送寫有「天不假年 一路好走」及「願你成為一位快樂的小天使」的花牌。

天瑜爸爸表示，仍未收到醫館局或者瑪麗醫院的任何消息、慰問，或是花牌。至於天瑜醫療事故關注組的Facebook專頁，他稱會一直運作，直至幫天瑜取回公道。談及愛女離世，天瑜爸爸認為「對她來說是一種解脫」，只盼日後天堂再會，「這兩天是我最後一次親眼見到他，但我相信這個是我們在塵世間的一個暫別。」

今午5時許，陸續有公眾人士前來弔唁。黃大仙居民周女士帶同鮮花前來弔唁，她說一直關注天瑜事件，形容天瑜是個很乖的小女孩，促請醫管局盡快交代事故真相，亦希望天瑜安息，「天瑜我們很多人愛你，你努力，我們大家為你打氣。」

駱先生一家特地從港島到來弔唁，希望帶女兒「跟天瑜妹妹都說聲再見」。他稱一直透過新聞關注天瑜事件，對天瑜離世感到傷感，希望藉此機會向天瑜家人表達心意。他慨嘆事件能夠水落石出，知道究竟發生什麼問題，祝願天瑜家人可以繼續堅強及加油。

新民黨議員容海恩亦有到場弔唁及致送花牌，對於天瑜的離世，她表示心情很沉重，希望她可以安息，「知道她去了天家其實都很安慰，希望她在天國那裏開心，最重要是家人保重。」