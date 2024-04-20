23條立法︳七國外長及歐盟憂23條立法令本港人權及自由加劇惡化　政府強烈譴責批抹黑 (17:58)

G7共同聲明指，23條使在港生活、工作和經商變得更加困難，削弱港人與世界維持自由和開放的交流，並呼籲中國恪守《中英聯合聲明》和《基本法》承諾，維持香港的權利、自由及高度自治，又敦促中國和香港當局按照其國際承諾和適用的法律義務行事。

政府發言人表示，《國安條例》訂明的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，強調不會影響正常營商，及與世界各地的正常交流；《國安條例》明確訂明受《基本法》與相關國際公約適用於香港的有關規定所保障，批評七國外長與歐盟高級代表對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。

發言人亦重申，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利，英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。