仁安醫院網絡遭攻擊　院方澄清無被勒索　衞生署要求四周內交報告 (16:31)

仁安醫院周四（18日）在網頁稱，周一（15日）早上發現網絡系統遭黑客惡意攻擊。院方今（20日）回覆稱，當日已委託網絡保安專家團隊，檢查及修復系統，成功堵塞漏洞。院方指，由於立即啟動緊急應變機制，所有病人服務均維持正常運作。被問到事故的成因，院方稱調查仍在進行，所有病人資料一向有適當加密及受密碼保護，至今並無證據顯示有任何病人資料外泄或被盜用。

院方嚴厲譴責任何形式的網絡攻擊行為，並已將事件通知衞生署、個人資料私隱專員公署及警方；由於事件仍在調查，暫未有進一步消息公布。

衞生署今回覆指，本周一接獲一間私家醫院通報，有關其網絡系統安全的事件，並即時跟進。據署方初步了解，事件未有涉及病人資料或影響醫院服務安全，署方亦得悉，醫院已將事件通報相關執法部門。

警方指，周一（15日）接獲田心富健街一醫院職員報案，指發現該醫院的網絡系統異常，部分電腦檔案消失，但未有涉及個人資料，院方正修復系統，遂向警方備案，案件列「雜項」。

警方指，就該醫院周四（18日）發布的公告，警方已主動聯絡院方進一步了解事件並提供協助。案件現由沙田警區刑事部跟進調查，暫未有人被捕。