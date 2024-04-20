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垃圾徵費︳謝展寰：大部分人稱做法「擾民」　「走塑」適應期足以散貨 (14:14)

垃圾徵費爭議聲不絕，環境及生態局長謝展寰稱試行期間市民對徵費的觀感存落差，大部分人認為做法「擾民」，亦有院舍反映指定袋的平口且無索帶包紮的設計不便日常使用，普遍前線清潔工也指分類收集垃圾加重工作量而感辛苦。至於下周一起實施的即棄塑膠管制措施，謝相信商戶可在半年適應期內用完即棄塑膠品，批發商亦可透過轉售至其他地方解決存貨問題。

謝展寰接受有線節目《有理有得傾》指定袋設計可有改善空間。被問到回收設施不足，尤其廚餘機經常「爆滿」，當局會否考慮增設機器時，謝指今屆政府擴展廚餘收集至住宅使用，以往並無特別着墨，冀未來數月可擴展涵蓋至所有屋邨。他又指廚餘量佔整體垃圾約三分一，倘做到未來數月全港都有足夠廚餘機，「可能時間上未必足夠 」。至於會否如期8月1日實施，謝指不急於下定論，重申先蒐集試行結果及數據再作部署。

謝展寰說政府約早在20年前討論垃圾徵費，而議題本身牽涉收費及眾多持分者，故爭議性較強，提出首數年間社會均有不同觀點，而2014底報告反映諮詢結果獲大多數人支持徵費。被問到現時大部分人不支持收費原因，謝指當中涉及眾多因素，舉例受近期經濟氣氛影響，市民對於環保政策變成強制法例有不同感受等。

對於前環境局長黃錦星盼政府推行垃圾徵費時能「迎難而上、勿失良機」，謝展寰則指當局為「迎難而上推動減廢回收」，而非「迎市民意見去做」，兩者具分別但減廢目標不變，會整合各方意見再作部署。

另外，即棄塑膠管制下周一（22日）實施，謝展寰表示相信商戶可在半年適應期內用完即棄塑膠品，而批發商亦可透過轉售至其他地方解決存貨問題。對於非本地網上平台不受規管，變相市民可從海外購入塑膠產品，他指希望從供應和源頭入手逐步改變市民習慣，暫無計劃「將法例做得太細緻」，長遠希望市民多自備和重用餐具。被問到有市民反映紙和木質餐具難以使用，他指自己用過，認為目前屬轉變過程，應給予業界時間找替代品，讓社會慢慢適應。

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